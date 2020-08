Königs Wusterhausen

Die AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz und Dennis Hohloch haben am Freitagabend in Königs Wusterhausen ihr gemeinsames Wahlkreisbüro eröffnet. Es befindet sich in einem Bürogebäude in der Maxim-Gorki-Straße 24. Vor dem Gebäude versammelten sich rund 50 Gegendemonstranten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Rund 100 Besucher waren zur Büro-Eröffnung gekommen. Die beiden Räume im Erdgeschoss füllten sich rasch. Es gab Sekt zur Begrüßung. Auf Corona-Abstände achtete keiner, Maskenträger waren kaum zu sehen. Als Kalbitz und Hohloch eintrafen, wurden sie herzlich begrüßt. Es gab Bussis und Umarmungen. Viele kleine Geschenke wurden überreicht. Den Alten Fritz gab es gleich im Doppelpack – als Radierung im Bilderrahmen und als kleine Büste.

Gegendemonstranten ziehen vor das AfD-Büro. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die AfD suchte lange vergeblich nach einer Bleibe. Laut Hohloch gab es mehr als 50 Absagen von Vermietern in der Region, vielfach blieben Anfragen unbeantwortet. Den AfD-Kreisverband Dahme-Spreewald nannte er „einen der stabilsten“ in Brandenburg.

Lange Reden wurden nicht geschwungen. Kalbitz und Hohloch begrüßten auf dem Hof kurz die Gäste, gesellten sich dann zu ihnen. Es gab Bratwurst vom Grill und Bier. Aus Schulzendorf war AfD-Fraktionschefin Sigrid Herion gekommen. „Schön, mal alle wiederzusehen“, sagte sie. Die Stimmung war gelassen, fast wie bei einer Gartenparty. Es waren auch zahlreiche Gäste aus anderen Bundesländern gekommen. Königs Wusterhausener AfD-Stadtverordnete schenkten Getränke aus und verteilten die Würstchen vom Grill. An den Eingängen zum Haus und zum Hof standen stämmige Sicherheitsleute. Die AfD hatte sie zum Schutz engagiert.

Besucher der AfD-Veranstaltung schauen zu den Demonstranten hinüber. Quelle: Gerlinde Irmscher

Nach gut einer halben Stunde wurde es laut. Gegendemonstranten waren vor das Haus gezogen, nahmen Aufstellung auf der anderen Straßenseite. Sie wurden von einem Tross von Polizisten begleitet, die sich zwischen die beiden Lager auf die Straße stellten. Vom Dach eines Kleinbusses dröhnte aus vier großen Boxen laute Musik. Auf einem Transparent stand „KW ist nicht Eure Alternative“.

Fast alle Teilnehmer trugen Schutzmasken. Ein Sprecher erinnerte mehrfach daran, auch auf die Abstände zueinander zu achten. Die AfD-Leute zückten ihre Mobiltelefone, fotografierten, was sich vor ihnen abspielte. Es wurde gelacht und gescherzt. Das änderte sich, als die ersten „Nazis raus“-Rufe erklangen, und „Faschisten“ hinüber gebrüllt wurde.

Kleine verbale Rangeleien

Joachim Göing schüttelte den Kopf. Der Schulzendorfer sympathisiert mit enigen Themen der AfD, gehört ihr aber nicht an, wie er betont. Die Stimmung wird kurz angespannt, als jemand von den AfD-Besuchern zurückbrüllt „Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti Endstation“. Dafür erntet er laute Buhrufe. „Sie sind eine Gefahr für die ganze Gesellschaft“, sagte später ein Redner der Demo. Trotz der kleinen verbalen Rangeleien blieb aber alles friedlich.

Unter den Gegendemonstranten war die Stadtverordnete Birgit Uhlworm. Sie fand die direkte Konfrontation gut. „Man kann die unterschiedlichen Positionen deutlich machen, das gehört zur Demokratie dazu“, sagte sie. Eine Wahlkundgebung der AfD im vorigen Herbst auf dem Kirchplatz war weiträumiger abgeschirmt worden.

Zum vierten Mal Vater geworden

Das Wahlkreisbüro soll montags bis freitags geöffnet sein, die Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Kalbitz und Hohloch wollen abwechselnd immer freitags da sein. Der AfD-Fraktionschef im Königs Wusterhausener Stadtrat, Jan Schenk, wird als Mitarbeiter ständig vor Ort sein. Er war am Freitagvormittag zum vierten Mal Vater geworden, fuhr vom Krankenhaus zurück ins Büro, um die Eröffnung weiter vorzubereiten.

Angemeldet hatte die Gegendemonstration ein DKP-Mitglied aus der Region. Der Brandenburger Landesverband der Linken, die Antifa KW und der DGB-Kreisverband riefen ebenfalls zur Teilnahme und waren vor Ort vertreten.

Von Frank Pawlowski