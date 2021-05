Königs Wusterhausen

Der Beschnitt von Bäumen hat in Zernsdorf für Unmut und Proteste bei Anwohnern geführt. Auf dem historischen Friedhof in der Karl-Marx-Straße wurde eine Birke stark beschnitten. In der Feldstraße wurden mehrere Bäume ausgeästet, bei einem Baum steht nur noch der Stamm.

Unverständnis bei Anwohnern

Auf Unverständnis stößt vor allem, dass die Arbeiten während der Brutzeit der Vögel durchgeführt worden sind. Normalerweise ist das zwischen dem 1. März und dem 30. September nicht erlaubt, es gibt aber Ausnahmen. Die Bäume würden „radikal entastet“, obwohl viele Vögel brüten oder kurz vor dem Brüten stehen, beklagte der Zernsdorfer Wolfgang Almus in einem Schreiben an den Landkreis Dahme-Spreewald. Er forderte die sofortige Einstellung der Arbeiten. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass Kettensägen und Häcksler schon am frühen Morgen „massiven Krach“ verursachten. Anwohner wurden davon aufgeschreckt und hätten sich vorab eine Information gewünscht.

Die Königs Wusterhausener Stadtverwaltung teilte mit, dass der Beschnitt der Birke auf dem Friedhof notwendig gewesen sei. Der Stamm sei im unteren Bereich hohl gewesen. Es habe „zwingend gehandelt“ werden müssen. „Die schnelle Kronenentlastung war die einzige Maßnahme, die Gefahrenquelle zu beseitigen“, so das Rathaus.

Vorschriften wurden eingehalten

Zur Baumpflege im Stadtgebiet hieß es allgemein, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten würden. So seien Beschnitte auch in der Vegatationszeit erlaubt. Bei Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht anders durchgeführt werden können, gilt außerdem das Verbot nicht, Bäume oder Hecken zu beschneiden. Das könne zum Beispiel die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sein.

Die Pflegearbeiten würden von Fachfirmen ausgeführt und grundsätzlich mit dem Baumschutzverantwortlichen des Rathauses abgestimmt. Eine Ankündigung der Maßnahmen bei den betroffenen Anliegern sei nicht immer umsetzbar. „Letztlich geht Gefahrenabwehr vor Pflege.“

Das sagen Stadtpolitiker

Der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Tobis Schröter (SPD), vertraut bei den Ausnahmen auf die Einschätzung der Fachleute. Es sei aber das gute Recht der Anwohner, nachzufragen. Nach Ansicht der Fraktionschefin der Bündnisgrünen im Stadtrat, Ines Kühnel, habe die Stadt nichts falsch gemacht. Sie wünscht sich aber mehr Augenmaß bei der Baumpflege, die in der Brutzeit möglichst vermieden oder zumindest sehr behutsam durchgeführt werden solle.

Anwohner hatten sich Hilfe suchend an sie gewandt. Auf Initiative der Bündnisgrünen soll es in Königs Wusterhausen künftig mehr Anreize für den Erhalt von Bäumen geben. So sollen Privatleute Zuschüsse für die Baumpflege beantragen können. Die Hoffnung ist, dass dann weniger Bäume gefällt werden. Das Rathaus soll dazu eine Förderrichtlinie erarbeiten, beschloss der Stadtrat.

Zur Umsetzung des Beschlusses soll ein neuer Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eingestellt werden, so das Rathaus. Zu den Aufgaben gehören auch regelmäßige Baumkontrollen in den Ortsteilen sowie die Kontrolle von Ersatzpflanzungen in Hausgärten.

Kritik: Säge wird zu schnell angesetzt

Der Zernsdorfer Richard Vogel findet, dass bei Bäumen zu schnell die Säge angesetzt wird. Er will sich deshalb dafür einsetzen, dass Baumschutzsatzungen überarbeitet werden. So sollten Verstöße nicht nur als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat gewertet werden. Er beklagt außerdem eine „Zweiklassenregelung“: Privatleute würden zur Kasse gebeten, während Verwaltungen „ohne jede Folgen“ agieren könnten.

Alleinige Hinweise auf die Gefahrenabwehr sind ihm zu einfach. „Das ist ein Totschlagargument“, sagt er. Vogel hatte sich zuletzt erfolglos gegen die Fällung mehrerer Ahorn-Bäumen am Bahnhofsvorplatz gewehrt. Dadurch sei das Bahnhofsensemble zerstört worden. Die Stadt will die Zufahrtsstraße zum Bahnhof und den Vorplatz ausbauen. In Mittenwalde sorgten Baumpflegearbeiten vor einigen Wochen ebenfalls für Aufregung.

