Königs Wusterhausen

Verkehrsunfall Montagmittag in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen: Nahe der Einmündung zur Goethestraße waren ein Toyota und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 77-jährige Radfahrer stürzte daraufhin und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Eine erste Bilanz ergab Sachschäden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Rettungswagen und Polizei wurden am Montag kurz nach 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich im Mittelweg ereignet hatte. Nach einer Unaufmerksamkeit beim Rückwärtsrangieren war ein Pkw Hyundai gegen einen Dacia gestoßen. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte dabei leichte Verletzungen davongetragen, die im Krankenhaus medizinisch zu versorgen waren. Bei einer vorläufigen Schadensbilanz von etwa 10.000 Euro mussten beide Autos abgeschleppt werden.

Bestensee: Fahrerflucht nach Autocrash auf Parkplatz

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr rammte ein Citroen-Transporter einen Suzuki-Kleinwagen auf einem Discounter-Parkplatz in der Hauptstraße in Bestensee. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Gegen den Verursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt die Polizei.

A 13: „Sekundenschlaf“ führt zu Unfall und Stau

Ein Auffahrunfall zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Bestensee und Mittenwalde sorgte am Dienstag für Stau in Fahrtrichtung Berlin. Kurz nach 6 Uhr war ein Pkw mit einem Lkw-Sattelzug zusammengestoßen. Nach Aussage des Verursachers war Übermüdung und daraus resultierender „Sekundenschlaf“ die Ursache. Verletzt wurde niemand, die Autos blieben betriebsbereit, der Sachschaden beträgt rund 8.000 Euro. Um 8 Uhr floss der Verkehr wieder.

Schönefeld: Diebe stehlen Räder von Mercedes

Von einem in der Hans-Grade-Allee geparkten Pkw Mercedes stahlen Diebe in der Nacht zum Dienstag alle vier Kompletträder. Der Schaden wurde mit etwa 2.500 Euro beziffert.

