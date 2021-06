Königs Wusterhausen

Am Dienstag kollidierte in der Bettina-von-Arnim-Straße in Königs Wusterhausen ein BMW beim Rangieren mit einem Radfahrer. Der 57-jährige Mann wurde dadurch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer war von dem Unfallort geflohen, weshalb die Polizei nun ermittelt.

Von MAZonline