Königs Wusterhausen

Bei einem Verkehrsunfall am Nottefließ in Königs Wusterhausen wurde am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin eines VW hatte die Radfahrerin laut Aussagen der Polizei übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Rettungskräfte versorgten die 52-Jährige ambulant am Unfallort. Es entstanden geringe Sachschäden bei dem Zusammenstoß.

Von MAZonline