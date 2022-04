Königs Wusterhausen

In der Aldi-Filiale in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen beobachtete eine Marktmitarbeiterin am Donnerstagnachmittag einen Mann beim Ladendiebstahl. Er hatte mehrere Sachen, darunter auch alkoholische Getränke, in seinen Rucksack gesteckt, bezahlte jedoch nur eine geringe Menge seines Einkaufes. Darauf angesprochen, versuchte der Dieb zu flüchten. Marktpersonal und Bürger verhinderten die Flucht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 29-jährigen Polen wegen räuberischen Diebstahls ein.

In Bestensee und Zeuthen: Bei Osterfeuern in die Wolle gekriegt

Osterfeuer-Feste gingen nicht immer friedlich zu Ende. In Bestensee schädigte ein Mann zwei 18-Jährige und eine 16-Jährige gesundheitlich. In Zeuthen bekamen sich ein 17-Jähriger und zwei unbekannte Männer in die Wolle. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf.

Unter Drogeneinfluss durch Motzen gefahren

Einen berauschten Renault-Fahrer erwischte die Polizei in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 23.30 Uhr in der Motzener Karl-Marx-Straße. Der 40-Jährige stand unter dem Einfluss von Kokain.

Zeuthen: Polizei erwischt betrunkenen Radfahrer

Einen betrunkenen Radfahrer stoppte die Polizei am gegen 2.05 Uhr in der Zeuthener Forstallee. Der 18-jährige Mann hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle 1,77 Promille intus. Seine Fahrt war damit zuende. Ihm flattert eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ins Haus.

Von MAZonline