Königs Wusterhausen

Nach einer Zusammenkunft von Ortsvorstehern im Dorfgemeinschaftshaus Kablow geht das Königs Wusterhausener Rathaus gegen die Teilnehmer vor. Sie sollen gegen Corona-Auflagen verstoßen haben. Das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald wurde eingeschaltet. Die Teilnehmer weisen den Vorwurf in einem offenen Brief zurück.

Das Treffen war ein Pressetermin mit einem MAZ-Reporter. Fünf der acht Königs Wusterhausener Ortsvorsteher legten dabei dar, warum sie für die Abwahl von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) werben. Laut einem Beschluss des Königs Wusterhausener Stadtrates soll es zu Ennullats Abwahl am 7. März einen Bürgerentscheid geben.

Anzeige

Rathaus bezieht sich auf Foto

Auf dem Foto zum MAZ-Beitrag sind die fünf Ortsvorsteher aus Kablow, Diepensee, Senzig, Zernsdorf und Zeesen zu sehen. Sie tragen Masken und sitzen mit Abstand an Tischen. Auf dieses Foto bezieht sich das Rathaus. Da die abgebildeten Personen kein Gremium wie eine Fraktion, ein Ortsbeirat oder ein Ausschuss des Stadtrates seien – diese Gremien dürfen ebenso wie die SVV trotz Corona tagen – wäre eine Zusammenkunft nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person erlaubt gewesen. Dazu liege im Rathaus eine Anzeige vor. Die Ortsvorsteher werden zugleich darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung mit Bußgeldern zwischen 250 und 2500 Euro geahndet werden.

Die fünf Kommunalpolitiker bestreiten, gegen die Verordnung verstoßen zu haben. „Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter“ seien nicht untersagt. Dazu zählten auch Arbeitstreffen von Ortsvorstehern. Sie sehen sich durch das Vorgehen gegen sie bestätigt. „Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen ist nicht mehr möglich“, schreiben die Kritiker in dem offenen Brief an den Bürgermeister.

Eine MAZ-Anfrage vom Dienstag bei der Stadtverwaltung zu dem Thema ist unterdessen noch nicht beantwortet worden. Die Antwort wurde am Mittwochnachmittag für Donnerstag zugesagt. Bürgermeister Swen Ennullat soll inzwischen bestritten haben, dass er das Schreiben an die Ortsvorsteher geschickt hat.

Für Kablows Ortsvorsteher Martin Meinert (CDU) ist der Rathaus-Chef trotzdem verantwortlich, da die Mail von Vize-Bürgermeisterin Andrea Schulz mit dem Vermerk „i.A“, im Auftrag, gesendet worden sei. Ennullat sei daher der richtige Adressat für den offenen Brief. Martin Meinert war vom Rathaus aufgefordert worden, als Gastgeber der Zusammenkunft im Kablower Gemeinschaftshaus eine Stellungnahme zu den angeblichen Verstößen gegen die Corona-Auflagen abzugeben.

Ja zur Abwahl des Bürgermeisters

„Wir bekräftigen unsere Auffassung, dass Königs Wusterhausen einen Bürgermeister verdient, der sich im Miteinander um die Menschen unserer Stadt kümmert und das Ehrenamt unterstützt und nicht blockiert. Wir bekräftigen unser Ja zur Abwahl“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Ortsvorsteher. Sie sehen einen Widerspruch zu Ennullats Aussagen, er stehe für Absprachen mit den Ortsvorstehern zur Verfügung. Dass sie nach Erscheinen des MAZ-Beitrages sofort angezeigt wurden, sei scheinheilig.

Die fehlende Kommunikation mit dem Rathaus war ein Kritikpunkt der fünf Ortsvorsteher bei der Zusammenkunft in Kablow. Es wurde außerdem eine kompromisslose Haltung des Bürgermeisters in der Diskussion um den Schulneubau in Senzig beklagt.

Zernsdorfs Ortsvorsteherin Karin Schwitalla sprach von einem kaputten Vertrauensverhältnis zum Bürgermeister, sie kritisierte auch seinen Umgang mit einer Petition zu kurzen Schulwegen, die von 2600 Königs Wusterhausenern unterschrieben wurde. Das Rathaus hält die Vorwürfe für ungerechtfertigt und widersprach den fünf Ortsvorstehern.

Von Frank Pawlowski