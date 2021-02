Königs Wusterhausen

Die öffentliche Diskussion um die Amtsführung von Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) spitzt sich weiter zu. Ende voriger Woche ist ein Brief bekannt geworden, der – so heißt es darin zumindest – von 25 Rathausmitarbeitern verfasst wurde. Darin werden zahlreiche Vorwürfe gegen den Bürgermeister geäußert. Die Verfasser befeuern damit die Abwahlbestrebungen gegen Ennullat.

Der in emotionalem Ton verfasste Brief, den auch die MAZ erhalten hat, wurde in der vorigen Woche vom Stadtverordneten Christian Dorst (Wir für KW) öffentlich gemacht. Die Verfasser bleiben darin anonym. Die MAZ hat seither mit zwei Beschäftigten gesprochen, die die Authentizität des Schreibens bestätigen und die darin geäußerten Vorwürfe bekräftigen. Auch sie sprachen aber nur unter der Voraussetzungen, dass ihre Namen nicht genannt werden.

„Angst, Verunsicherung, Willkür“

Auf die Gründe dafür wird in dem dreieinhalb Seiten langen Brief eingegangen. Jede geäußerte Kritik gegenüber der Rathausspitze führe im Rathaus zu massiven Personal- und Disziplinarmaßnahmen, heißt es darin. Generell beruhe die Amtsführung des Bürgermeisters auf „Angst, Verunsicherung und Willkür“. Mitarbeiter, die ihn auf rechtswidriges Handeln aufmerksam machen, würden angebrüllt, drangsaliert und mit Disziplinarmaßnahmen bedroht, heißt es weiter. Der hohe Krankenstand im Rathaus sei nicht nur auf Corona, sondern auch auf den Führungsstil der Rathausspitze zurückzuführen.

Die Verfasser beziehen in ihre Kritik auch Ennullats Stellvertreter René Klaus und Andrea Schulz mit ein. Im Zusammenhang mit Wahlleiterin Dana Zellner erheben sie schwere Vorwürfe des systematischen Mobbings und „Bossings“ gegenüber allen dreien. Zellner, die den Bürgerentscheid organisieren muss, hatte sich Ende Januar krank gemeldet. Die Verfasser des Offenen Briefs unterstellen nun, dass die Wahlleiterin zuvor systematisch von der Rathausspitze gemobbt wurde, um den Bürgerentscheid zu verzögern oder zu verhindern. Dana Zellner selbst wollte sich dazu bislang nicht äußern.

Kontakt zu politischen Vertretern untersagt

In dem Brief äußern die Verfasser darüber hinaus aber auch ihre Enttäuschung über den allgemeinen Umgang der Rathausspitze mit Bürgern und Gremien. Noch nie zuvor sei ihnen per Anweisung verboten worden, mit politischen Vertretern direkt zu sprechen. Die hohe Belastung durch Anfragen, die der Bürgermeister oft beklagt, komme nur dadurch zustande, dass alles über seinen Tisch gehen müsse.

In dem Schreiben ist die Rede davon, dass Ennullat seine Dienstzeit für „Klagen, Beschwerden, Beanstandungen, Falschmeldungen oder Drangsalierungen von Beschäftigten und Stadtverordneten“ missbrauche. An Ennullat gerichtet schreiben die Autoren: „Wir schämen uns, dass Sie in unserer gemeinsamen Dienstzeit nicht an der weiteren Entwicklung unserer Stadt arbeiten und vielmehr uns daran hindern, dies zu tun.“

Rathaus spricht von „privaten Meinungsäußerungen“

Die MAZ hat Swen Ennullat gebeten, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. In einer Antwort aus dem Rathaus heißt es: „Wir haben gehört, dass die Stadtverordneten Herr Dorst und Herr Marx auf ihrer Internetseite einen anonymen „Offenen“ Brief veröffentlicht haben, der angeblich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung stammen soll. Der Bürgermeister wurde bisher nicht von Stadtverordneten darauf angesprochen. Außerdem sieht er es auch nicht als seine Aufgabe an, diese privaten Meinungsäußerungen aufzuarbeiten.“

Pressesprecher Reik Anton verweist zudem auf die hierarchische Struktur im Rathaus. Offene Problemstellungen die gesamte Belegschaft betreffend, kläre der Bürgermeister in regelmäßigen Treffen mit dem Vorstand des Personalrats, der die Interessen der 460 Beschäftigten vertrete. „Hier werden auch die Dienstvereinbarungen, zum Beispiel zur Arbeit unter Pandemie-Bedingungen, besprochen.“ Grundsätzliche Ansprechpartner für die Mitarbeiter seien darüber hinaus immer die direkten Vorgesetzten wie Sachgebiets-, Fachbereichs-, Einrichtungsleiter. „Diese sind auch für die Aufgabenerledigung im jeweiligen Bereich zuständig. Der Bürgermeister wiederum ist der direkte Vorgesetzte seiner Fachbereichsleiterinnen und -leiter sowie seines Büroleiters.“

In der Königs Wusterhausener Kernverwaltung arbeiten rund 150 Beschäftigte. Mit Kitas und sonstigen Einrichtungen sind es 460.

Von Oliver Fischer