Königs Wusterhausen

Es kommt immer wieder vor, dass Passanten stehen bleiben und staunen. Oder sie erfreuen sich an diesem schönen Anblick. Der Balkon von Jürgen Kummetz in der Rosa-Luxemburg-Straße in Königs Wusterhausen ist ein Hingucker. Er besticht mit seiner opulenten Blütenpracht.

An dem Wohnblock gibt es einige blumige Farbtupfer. Aber auf keinem Balkon blüht es schön und ausladend wie auf dem von Jürgen Kummetz. Dass es nebenan ganz kahl ist, verstärkt den Eindruck noch. So kommt das Arrangement besser zur Geltung. Ein Nachbar hatte sich in der Lokalredaktion gemeldet. „Das wäre mal was für die Zeitung.“ Er findet das Blumenmeer wunderschön.

Begegnung vor dem Haus

Jürgen Kummetz kommt vor das Haus. Er hat einen Trainingsanzug an, ist frisch rasiert. Vor wenigen Wochen ist er Achtzig geworden, er sieht aber viel jünger aus. „Ich habe mich gut gehalten“, sagt er leise und lächelt. Wir stehen vor seinem Prachtbalkon und er muss erst einmal erzählen, was da alles zu sehen ist.

So sehen Passanten den Balkon. Quelle: Frank Pawlowski

Petunien links und rechts, in der Mitte die Geranien. „Es ist doppelt gestellt“, verrät er. Einige Kästen hängen am Balkon, weitere stehen auf der Brüstung. Die Blumen hängen wie eine bunte Schürze vorne über. Oben an der Markise baumeln auch noch zwei Töpfe. Es ist ein Meer aus Blumen. „Wenn man schon keinen Garten hat, muss man den Balkon eben nutzen“, sagt er.

Ein Faible für Blumen

Von ganz ungefähr kommt der grüne Daumen nicht. Jürgen Kummetz hatte früher schon ein Faible für Blumen und Pflanzen. Als er noch in Zeuthen lebte, war er sehr experimentierfreudig in seinem Garten. „Ich baute alles an, was mir in die Hände kam“, erzählt er. Das war zu DDR-Zeiten auch so etwas wie eine Tugend in der Not. Erdbeeren, Knoblauch, Bohnen, Rhabarber gab es bei ihm. Irgendwann schaffte er sich sogar Kaninchen an.

Für die Liebe gab er alles auf, zog zu seiner Frau nach Königs Wusterhausen, wo er seit mittlerweile 30 Jahren lebt. Die Gartenarbeit hat er erstmal nicht vermisst. Erst als sie sterbenskrank wurde, wandte er sich wieder mehr den Pflanzen zu. Es war ein Ausgleich für ihn. „Sie hat mich inspiriert, ich habe es vollendet.“ Als seine Frau vor 13 Jahren starb, widmete er sich vollends mit Hingabe und Sorgfalt den Balkonpflanzen.

Wohnblock in der Rosa-Luxemburg-Straße. Quelle: Frank Pawlowski

„Man muss auf Zack sein“, sagt er nach einer kurzen Pause. „Was nützt einem das Blumenmeer, wenn es verkommt.“ Täglich gut eine Stunde ist er mit der Pflege beschäftigt. Er pflanzt die Blumen schon vor den Eisheiligen, holt die sieben Töpfe abends immer rein, solange nachts der Frost noch kommt. Wir kommen auf Tricks und Tipps zu sprechen. Beim Einpflanzen zum Beispiel kommt auf eine Schicht Blumenerde eine Schicht Kaffeesatz. „Noch besser wären Haferflocken, sie sind super gesund für die Menschen und deshalb auch für die Pflanzen, das sind ja auch Lebewesen.“

Gießen mit Wasser und Tee

Seine Blumen gießt er morgens, weil sie ab nachmittags in der prallen Sonne stehen. Zwei Mal in der Woche bekommen sie eine Spezialmischung. Er brüht schwarzen Tee in der Gießkanne auf, den er später den Blumen gibt. Gelegentlich bekommen sie stark verdünnten Kaffee, er kauft dafür extra den billigen bei Discountern.

Wenn Jürgen Kummetz über seine Blumen spricht, spürt man, wie viel sie ihm bedeuten. Der gelernte Dreher und Schlosser genießt die Blütenpracht auch selbst gerne bei der Zeitungslektüre auf dem Balkon. An einer Seitenwand rankt Efeu, Ahorn klettert an einer anderen Wand empor. Drinnen stehen noch 30 weitere Töpfe mit Pflanzen – vom Gummibaum bis zum Zitrusbäumchen. Das alles will gehegt und gepflegt sein.

Freude über das Lob

Das Lob für seine sehenswerten Balkon-Blumen freut ihn. Ein spontaner Plausch mit Passanten ist aber schwierig, denn Jürgen Kummetz zwischen der wallenden Blütenpracht kaum zu sehen. Erst wenn er, wie für das MAZ-Foto, auf einen Hocker steigt, ragt er für einen Moment erkennbar heraus. Im Winter pflanzt er übrigens Stauden und legt Tannenzweige. „An den Blumen hat man sich irgendwann mal satt gesehen, da braucht man auch mal Zeit, um auszusetzen.“

Von Frank Pawlowski