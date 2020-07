Königs Wusterhausen: Reste von Postkutschenstation bei Bauarbeiten aufgetaucht

Nach der Beendigung der Abrissarbeiten der ehemaligen kleinen Kaufhalle an der Ecke Berliner / Potsdamer Straße, fanden nach der Einebnung der Fläche unter anderem Tiefbauarbeiten statt. Dabei erblickten nach 54 Jahren wieder zahlreiches Urgestein in Form von Mauersteinen eines uralten Gebäudes das Licht der Welt.

Das alte Gebäude war historisch wertvoll

Einige Passanten, die das Baugeschehen beobachteten, wollten wissen, ob es Überreste von einem historisch interessanten Gebäude sind. Diese Frage kann man mit „ja“ beantworten. In diesem Haus befand sich u. a. einst das Lokal „Zur goldenen Sonne“. Die Geschichte dazu begann zurzeit Friedrich Wilhelm I. (Regierungszeit 1713-1740). Damals nannte es sich „Zum Krug“. Das Lokal besuchte der König während der Jagdsaison. Er kehrte dort oft inkognito ein, um die Stimmung seines Volkes zu erfahren.

So sahen Postkutschenstation und Gasthaus einmal aus Quelle: Archiv Rainer Kugel

In späteren Jahren besaß ein Johann Friedrich Hartz den „Krug“. Später musste er diesen auf Befehl des Regenten an den Oberamtsmann Schönebeck verkaufen. Auch eine Postkutschenstation mit Pferdewechsel wurde eingerichtet. Durch die schlechten Straßenverhältnisse kam es oft zu Achsenbrüchen bei den Kutschen. In der nah gelegenen Schmiede, der Berliner Straße, konnte man sehr schnell helfen.

Anno 1862 gehörte das Anwesen den Bohmeier` schen Erben. Tochter Marie übernahm die Lokalität und richtete in der oberen Etage Fremdenzimmer ein. Die Nachfolger waren Fritz Albrecht und später dessen Tochter Emma. Bis Anfang der 1950er Jahre befand sich das Gasthaus noch in Betrieb.

Textilgeschäft und Drogerie nutzten das Gebäude

Der jüdische Kaufmann Rudolf Ludomer richtete in den 1920er Jahre in einem Teil des Gebäudes sein Textilgeschäft ein. In der Zeit des Nationalsozialismus übernahm Johannes Ussing den Laden. Wie lange er darin existierte, ist nicht bekannt. Erinnert sei jedoch an die sich dort um 1950 befundene Konsum-Drogerie.

Das historische Gebäude wurde wegen Baufälligkeit in den 1960er Jahren abgerissen. Die Drogerie bezog in der damaligen Dr. Wilhelm Külz-Straße, der heutigen Schlossstraße, ihr neues Quartier. An der Stelle montierte man auf diesen betonierten Fundamenten eine riesige Plakatwand mit Werbesprüchen für die „Deutsch-Sowjetische Freundschaft.“ Das Urgestein der Geschichte landete nun auf dem Schutthaufen, doch eine Erinnerung an die alte Straßengeschichte war es wert.

Von Rainer Kugel