Königs Wusterhausen

Der Rundwanderweg durch den Tiergarten wird am Mittwoch um zwei Attraktionen reicher. Der Kettensägenschnitzer Roland Karl hat zwei neue Figuren geschnitzt. Neu hinzukommen nun „Gundling“ und „Fasanerie“.

Mit Leidenschaft dabei

Die Wanderwegewarte Christiane und Hans Rentmeister sind darüber sehr glücklich. Das Paar lebt für seine Aufgabe. Sie sind beide nicht nur leidenschaftliche Wanderer, sondern engagieren sich mit Herz und Verstand für die Wanderwege in Königs Wusterhausen.

Christiane und Hans Rentmeister sind berufene Wanderwegewarte in Königs Wusterhausen. Zudem bieten sie jeden ersten Sonntag im Monat eine Wanderung an. Treffpunkt ist immer um zehn Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Senzig. Quelle: Andrea Müller

Wanderwege attraktiver gestalten

Die Wanderwege gibt es natürlich schon viele Jahre, aber seit 2013 machte man sich verstärkt Gedanken, die Wege noch attraktiver zu machen. So wurde die Idee geboren, entlang der rund 7,5 Kilometer langen Schleife durch den Tiergarten Skulpturen aufzustellen. „Es sind nicht irgendwelche Figuren, sondern Skulpturen, die mit unserem Ort und der Region zu tun haben“, sagt Hans Rentmeister.

Der „Lange Kerl“ ist am Kirchsteig zu finden. Die Soldaten, die bei den Bauern verköstigt wurden, sollten dafür sorgen, dass Leute am Sonntag in die Kirche gingen. Quelle: Privat

„Langer Kerl“ am Kirchsteig

Die ersten Figuren, wie den „Langen Kerl“ am Kirchsteig oder das „Wildschwein“ an der Fasanenstraße, schuf Frank Winkler aus Königs Wusterhausen. Jetzt habe die Ausschreibung Roland Karl gewonnen, der nicht nur die Holzfiguren selber erschaffte, sondern auch das Drumherum wie Statik, Befestigung und Verankerung in der Erde mit erledigen wird. Mittwoch will der nun mit seinem Tieflader kommen, um das ungleiche Paar von „Gundling“ und „Fasanerie“ an ihre Plätze zu stellen.

Freiherr von Gundling

Auf den ersten Blick scheinen beide „Neuen“ wenig miteinander zu tun zu haben. Doch weit gefehlt. Wer schon einmal im Jagdschloss Königs Wusterhausen war, ist zwangsläufig bei der Führung auf Jakob Paul Freiherr von Gundling (1673-1731) gestoßen. Das Gemälde eines unbekannten Malers hängt unterm Dach des Schlosses und zeigt den Trunkenbold in Gesellschaft von Hasen und einem Affen. Doch Gundling gehörte zur gehobenen Gesellschaft des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I.

Soldatenkönig trieb böses Spiel

Gundling galt als Säufer und wurde nach seinem Tod wohl später tatsächlich – wie von ihm befürchtet – in einem Weinfass erst aufgebahrt und später in Bornstedt beerdigt. Doch die Trinkgelage – allgemein bekannt als Tabakskollegium – stiftete offensichtlich der König selbst, dessen Riesenfass aus Münzen bis heute im Schloss zu besichtigen ist. Den Überlieferungen zufolge, trieb der Soldatenkönig mit dem Freiherrn ein übles Spiel, sperrte ihn mit Bären ein, die mit Knallkörpern traktiert worden waren. Andererseits überhäufte ihn Friedrich Wilhelm I. mit einträglichen Ämtern.

Aufzucht von Fasanen

Wer zur Gesellschaft des Königs gehörte, gehörte fast zwangsläufig auch zu den Jagdgesellschaften, die regelmäßig im Tiergarten veranstaltet wurden – auch auf Fasane. Die Vögel galten und gelten wegen ihres Gefieders, aber auch wegen des besonders zarten Fleisches als besondere Spezialität. Deswegen wurden die Bauern beauftragt, die Eier der Fasane einzusammeln. Die Küken wurden dann in angelegten Gehegen aufgezogen. Bis heute, so Rentmeister, soll man in der Nähe des Forsthauses Fasanerie ab und zu den Schrei eines Fasans vernehmen können. Die „Fasanerie“ von Roland Karl werde deshalb genau hier aufgestellt.

Solche Schilder direkt neben den Skulpturen geben mehr Informationen zur Geschichte des jeweiligen Platzes und darüber, warum gerade hier eine solche Skulptur steht. Quelle: Andrea Müller

Teil der Vorbereitungen zur 700-Jahr-Feier

„Mit der weiteren Gestaltung des Rundweges durch den Tiergarten soll die bevorstehende 700-Jahr-Feier von Königs Wusterhausen im kommenden Jahr bereits vorbereitet werden“, erklären die Rentmeisters. Die Geschichten von „Gundling“ und über die „Fasanerie“ werden Wanderfreunde demnächst auch auf Schildern direkt neben den Skulpturen lesen können - genauso wie bei den bereits vorhandenen zehn Figuren. Eine davon steht auch direkt am Ortseingang von Senzig. Sie zeigt einen alten Fischer wie er einst typisch für den Ort gewesen sein soll.

Dieser Fischer steht am Ortseingang von Senzig. Quelle: Andrea Müller

Ein Netz von 100 Kilometern

Christiane und Hans Rentmeister betreuen nicht nur die inzwischen 13 Wanderwege von Königs Wusterhausen, sondern haben auch Geschichten über Geschichten parat, die sie unterwegs gern zum Besten geben. Insgesamt umfassen die Wanderwege eine Strecke von rund 100 Kilometern. Einige davon wurden von dem Paar erst entwickelt – und dann auch entsprechend ausgeschildert und markiert. Der Rundwanderweg durch den Tiergarten hat aber ein ausgefallenes Symbol. Es zeigt nicht wie sonst üblich einen farbigen Kreis, sondern einen grünen Laubbaum.

Diese kleine Laubbaum symbolisiert den rund 7,5 Kilometer langen Rundwanderweg durch den Tiergarten. Quelle: Andrea Müller

Den 6. Oktober vormerken

Die Wanderung am 6. Oktober mit den Rentmeisters verdient besondere Erwähnung. Dies nicht nur, weil dieses Mal ein Eintrittsgeld verlangt wird, sondern weil es auf einer Lichtung mitten im Wald ein Märchen für kleine und große Leute geben wird. Die Senziger Märchenerzählerin Agnes Barbara Kirst wird es erzählen. Treffpunkt ist auch dann wie immer 10 Uhr auf dem Parkplatz beim Edeka in Senzig.

Von Andrea Müller