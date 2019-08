Königs Wusterhausen

Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hielt sich am Dienstag zwei Stunden lang in Königs Wusterhausen auf. Er unterstützte den Direktkandidaten seiner Partei, Ludwig Scheetz, beim Wahlkampf und machte sich dabei selbst ein Bild von der politischen Stimmung in der größten Stadt des Landkreises Dahme-Spreewald.

Gespräche auf dem Markt

Klingbeil sprach auf dem Markt mit Menschen und fragte sie nach ihren Sorgen und Erwartungen an die Politik. Was er zu hören bekam, waren häufig kommunale Probleme.

Eine Frau beklagte etwa, dass in Königs Wusterhausen und Wildau viele Kitaplätze fehlen und junge Mütter deshalb nicht arbeiten gehen können. Eine andere zeigte sich wegen steigender Mieten besorgt, eine dritte monierte fehlende Sauberkeit in der Stadt. Das seien Sorgen, wie sie ihm auch in anderen Wahlkreisen begegnen, sagte Klingbeil.

„Ich stelle immer wieder fest, dass sich die Menschen nicht für die Personaldebatten innerhalb von Parteien interessieren. Sie wollen Lösungen für ihre Probleme vor Ort, dass ihre Straßen gemacht sind, dass die Schulen in Ordnung sind.“

Deutschland hängt bei Digitalpolitik hinterher

Zuvor hatte sich Klingbeil, der als Digitalexperte der SPD gilt, bei einem Redaktionsbesuch in der MAZ unter anderem für staatliche Investitionen in Mobilfunknetze ausgesprochen, um eine lückenlose Abdeckung auch im ländlichen Raum zu ermöglichen. Deutschland hänge bei der Digitalpolitik hinterher, auch weil man das Thema erst jahrelang unterschätzt und dann falsche Entscheidungen getroffen habe, so Klingbeil. Nun sei es Aufgabe der jungen Politikergeneration, entsprechende Akzente zu setzen. „Wenn man vor acht Jahren schon auf die jungen Leute gehört hätte, dann müssten wir heute nicht darüber sprechen, wie man den Rückstand wieder aufholt.“

Sorge bereite ihm die Enttäuschung und Verbitterung, die 30 Jahre nach der Wende bei vielen Einwohnern im Osten spürbar sei. Ursache sei häufig das Gefühl, dass die eigene Lebensleistung nicht anerkannt wird. „Aber ich glaube daran, dass das wieder besser werden kann, wenn wir die Menschen mit ihren Problemen ernst nehmen.“

Von Oliver Fischer