Königs Wusterhausen

Der Grundstücks- und Bauboom der vergangenen Jahre stellte alle Gemeinden vor ein zentrales Problem: Grund- und Boden wird immer teurer. In Königs Wusterhausen etwa ist derzeit Baugrund kaum mehr unter 400 Euro pro Quadratmeter zu haben. Die Folge ist, dass die Grundstücke zunehmend an finanzstarke Interessenten von außerhalb verkauft werden, während es für einheimische Familien immer schwerer wird, im Ort Grundstücke zu erwerben. Die meisten können es sich schlicht nicht mehr leisten.

Die SPD will dem nun mit einem Modell begegnen, das in anderen Teilen Deutschlands bereits erprobt ist: dem „Einheimischenmodell“. Das sieht vor, dass etwa städtische Grundstücke nicht mehr einfach an den Meistbietenden verpachtet werden, wie es bislang gehandhabt wird. Stattdessen sollen ortsansässige Familien bevorzugt werden, auch wenn sie vielleicht weniger bieten als ein Bewerber von Außerhalb.

„Besondere Verantwortung unseren Einwohnern gegenüber“

„Als öffentliche Hand haben wir eine besondere Verantwortung unseren Einwohnern gegenüber“, sagt Tobias Schröter, der den Antrag für seine Fraktion verfasst hat. „Wir wollen deshalb Familien aus der Stadt besonders berücksichtigen.“

Die konkrete Umsetzung könne über ein Punktesystem geregelt werden, sagt Schröter. Dabei könnte es um Fragen gehen wie: Kommt der Bewerber aus der Stadt? Wie lange lebt die Familie bereits in der Stadt? Wie viele Kinder gehören zur Familie? Übt der Bewerber ein Ehrenamt in der Stadt aus, etwa bei der Feuerwehr? Wer über diesen Weg viele Punkte sammelt, könnte finanzielle Nachteile so ausgleichen.

Ähnliche Modelle in Bayern

Nach ähnlichen Modellen wird in anderen Teilen Deutschlands bereits erfolgreich verfahren. In einigen Bayerischen Gemeinden etwa werden schon seit 20 Jahren über solche Modelle Grundstücke bevorzugt an Einheimische verkauft oder verpachtet. In diesem Zusammenhang wurden auch schon mehrere Urteile gesprochen. Ergebnis: Eine Bevorzugung von Einheimischen ist rechtlich möglich. Die EU-Kommission pocht lediglich darauf, dass Menschen von Außerhalb nicht grundsätzlich vom Grundstückserwerb ausgeschlossen sind.

Auch in Brandenburg wird bereits in mindestens zwei Kommunen nach dem Einheimischenmodell verfahren. Das Amt Gransee hat es vor zwei Jahren eingeführt. Dort hatte der Amtsdirektor es aus Bayern importiert. Die Stadt Velten hat sich davon inspirieren lassen und einen entsprechenden Beschluss Anfang dieses Jahres gefasst. Diskutiert wird darüber zudem unter anderem im Tesla-Standort Grünheide und in Storkow, wo nicht zuletzt wegen der Tesla-Ansiedlung die Grundstückspreise ebenfalls rasant steigen.

Land Brandenburg empfiehlt Einheimischenmodell

Auch beim Land befürwortet man das Einheimischenmodell. 2020 wurde es sogar vom Brandenburgischen Infrastrukturministerium empfohlen. In einer 168 Seiten starken Broschüre gab das Ministerium Beispiele an die Hand, wie über solche Modelle Bauland für Ortsansässige gesichert werden kann.

Ein entsprechender Beschluss kann allerdings – und das ist der Haken – nur für Bauland gelten, das der Stadt gehört. Und davon, das räumt Tobias Schröter ein, gibt es gar nicht mehr so viel. „Aber wenn am Ende nur eine Hand voll Königs Wusterhausener davon profitieren können, hätte es sich schon gelohnt“, so Schröter.

Auch kommunaler Ankauf mit Weiterverpachtung ist denkbar

Wobei sich das Einheimischenmodell auch durchaus anders umsetzen lässt. So ist es durchaus üblich, dass Kommunen Wohnbauflächen ankaufen und dann zu einem geringeren Satz an Einheimische weiterverkaufen oder verpachten. Oder sie schließt mit einem Investor entsprechende Vereinbarungen ab.

Am kommenden Montag soll das Thema erstmals im Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert werden. Letztlich muss der Stadtrat darüber befinden, ob der Weg für Königs Wusterhausen gangbar ist.

Von Oliver Fischer