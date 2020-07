Königs Wusterhausen

Der Königs Wusterhausener Stadtrat drängt nach der Beurlaubung von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) mehrheitlich auf die Umsetzung von Beschlüssen, die von ihm bisher nicht ausgeführt worden sind. Das betrifft den Stadthaushalt für 2020 und Planungen für den Neubau einer Grundschule in Senzig.

Gemeinsame Anträge

Gemeinsame Anträge dazu von SPD, CDU, Linken, Bündnisgrünen, Wir für KW/BVO sowie zwei fraktionslosen Stadtverordneten wurden am Montag beschlossen. AfD und mehrheitlich FWKW stimmten dagegen. Die beiden Stadtverordneten von UBL/UFL waren nicht mehr anwesend. Sie hatten die Sitzung ebenso wie die Rathaus-Vertreter vorzeitig verlassen, begründet wurde das mit dem Schutz vor einer Corona-Ansteckung.

Forderung zum Haushalt

Zum Haushalt bekräftigte die SVV-Mehrheit zwei Entscheidungen vom Dezember 2019 und vom Januar 2020. Der 86-Millionen-Haushalt soll mit der beschlossenen Änderung, 300.000 Euro für einen Kunstrasenplatz, beim Kreis eingereicht werden. Nach Ansicht der SVV-Mehrheit hat der Bürgermeister das bisher nicht getan, er selbst bestritt das. Nun wird sein Stellvertreter dazu verpflichtet, „die beschlossene Haushaltssatzung“ mit Einarbeitung des Kunstrasen-Zuschusses in das Zahlenwerk bei der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Rathaus will Gericht abwarten

Die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Schulz teilte in ihrer schriftlichen Stellungnahme zu dem Antrag mit, das zunächst eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts abzuwarten sei. Diese könne nicht durch einen SVV-Beschluss umgangen werden, das Beanstandungsverfahren könne dadurch ebenfalls nicht beendet werden.

15 Monate alter Beschluss

Noch länger zurück liegt der Grundsatzbeschluss zum Grundschulneubau in Senzig, der im Dezember 2018 in der SVV gefasst wurde. Die Planungsziele und die weitere Ortsentwicklung sollten definiert werden. Nach der Beanstandung durch den Bürgermeister gab es im Februar 2019 einen erneuten Mehrheitsbeschluss, der abermals beanstandet wurde. Nach „über 15 Monaten der Nichtumsetzung des Beschlusses“ sehen es die gemeinsamen Antragsteller als notwendig an, „der Umsetzung Nachdruck“ zu verleihen, heißt es in der Begründung. Es wird auch Nachfragen von Einwohnern verwiesen und auf mehr als 1000 Einreicher einer Petition, die auf eine Entscheidung zum Schulneubau am Bullenberg warten.

Dieser Siegerentwurf eines Architekturwettbewerbs für den Grundschulneubau am Bullenberg in Senzig wurde 2018 vorgestellt. Quelle: mayerwittig

Die stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Schulz verweist auch hier in der Stellungnahme auf eine ausstehende Gerichtsentscheidung und laufende Beanstandungsverfahren. Der Beschluss sei nur umsetzbar, wenn „zeitnah und vor der nächsten Stadtverordnetenversammlung“ dazu Entscheidungen vorlägen.

FWKW-Stadtverordnete Katharina Ennullat hatte im Stadtrat auf die Stellungnahme hingewiesen, die der Fraktionschef von Wir für KW/BVO, Christian Dorst, „juristisch falsch“ nannte. Linken-Fraktionschef Michael Wippold erklärte zu der Beschlussvorlage: „Wir begrüßen diesen Schritt, es soll jetzt endlich mal vorwärts gehen.“

Aussprache zur SVV-Vorsitzenden

Auf Antrag der AfD gab es in der SVV eine Aussprache über die Arbeit von SVV-Vorsitzender Laura Lazarus ( CDU). Redner von FWKW und AfD warfen ihr vor, nicht neutral zu sein, ihre Eignung für das Amt wurde in Frage gestellt. Aus anderen Fraktionen gab es hingegen Zuspruch für Lazarus. Sie verhalte sich loyal und setze sich für die Stadt ein. Nach minutenlangem Hin und Her mit Zwischenrufen wurde die Aussprache beendet. Einen erneuten Abwahlantrag gab es nicht, nachdem zuletzt 28 der 37 SVV-Mitglieder für Lazarus votiert hatten.

Neuwahl im Hauptausschuss

Mehrheitlich beschlossen wurde am Montag, dass Bürgermeister Swen Ennullat nicht mehr Vorsitzender des Hauptausschusses sein soll. Ein früherer Beschluss dazu wurde aufgehoben. „Das hat sich nicht bewährt“, sagte SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz für die Einreicher der Vorlage. Ennullat leite den Ausschuss nicht neutral. Der oder die neue Vorsitzende soll im nächsten Hauptausschuss gewählt werden. FWKW-Fraktionschef Thomas Stiller kritisierte die Absetzung Ennullats: „Sie schieben sich die Mehrheit, wie sie es brauchen.“

