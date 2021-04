Königs Wusterhausen

Vor knapp zwei Monaten wurde er aus dem Amt gewählt. Aber bestimmte Entscheidungen, die Ex-Bürgermeister Swen Ennullat in seiner Amtszeit getroffen hat, beschäftigen die Stadtpolitik nach wie vor. Seit fast einem Jahr bemüht sich die „Bündnis 21“ genannte SVV-Mehrheit darum, Ennullats Handlungsweisen aus den vergangenen Jahren durch einen Rechtsanwalt aufarbeiten zu lassen. Es ist ein zähes Unterfangen – aber demnächst könnte es tatsächlich so weit sein.

Der Vorstoß dazu geht schon auf den Mai vorigen Jahres zurück. Die Stadtpolitik befand sich damals auf dem ersten Höhepunkt des Streits. Vor allem deshalb, weil die Rathausspitze um Ennullat sich geweigert hatte, den Haushalt in beschlossener Form beim Landkreis zur Genehmigung einzureichen. Die SVV-Mehrheit legte ihm das als Dienstpflichtverletzung aus. Ennullat und seine Stellvertreter hingegen wiesen jegliche Vorwürfe von sich und beriefen sich – wie in zahlreichen anderen Fällen auch – auf eine andere Rechtsauffassung.

Liste der möglichen Pflichtverletzungen ist lang

Auf Anregung der CDU-Fraktion wurde deshalb beantragt, diese und andere Entscheidungen Ennullats von einem Fachanwalt der großen Potsdamer Verwaltungsrechtskanzlei Dombert begutachten zu lassen. Ziel: Es sollte Klarheit in die Frage gebracht werden, ob der Bürgermeister tatsächlich gegen Dienstpflichten verstoßen hatte, und wie die SVV damit umgehen soll.

Als der Beschluss schließlich nach mehreren Eskalationsstufen im Juni gefasst wurde, umfasste die Liste der zu überprüfenden Handlungen bereits mehr als 30 mögliche Dienstpflichtverletzungen. In den folgenden Monaten bis zur Abwahl wurde die Liste noch deutlich länger. Die Vorwürfe reichen von Beschlussblockaden über Verstöße gegen die Wohlverhaltenspflicht bis hin zu Klagen ohne politische Legitimation.

Swen Ennullat bei der turbulenten SVV-Sitzung im Juni. Quelle: Oliver Fischer

Anwaltlich begutachtet wurde all das aber bis heute nicht, weil es hinter den Kulissen ein langes Gezerre darüber gab. Die Rathausspitze beanstandete den Beschluss erst, dann weigerte sie sich, einen Vertrag zu unterzeichnen. Begründung: Die SVV sei gar nicht zuständig gewesen, man müsse die Leistung erst ausschreiben – und die Kanzlei Dombert käme dafür ohnehin nicht infrage, weil sie den Landkreis Dahme-Spreewald bereits in anderen Verfahren vertreten habe und daher in einem Interessenskonflikt stehe. Ennullats Unterstützer kritisieren auch, dass der SPD-Stadtverordnete Tobias Schröter bei Dombert angestellt ist.

Die Kommunalaufsicht sah in all dem allerdings keinen Hinderungsgrund und drängte bereits im August auf eine Umsetzung des Beschlusses. Das Thema ging danach aber erst zum Innenministerium, dann wieder zurück an die Kommunalaufsicht. Monate vergingen. Erst elf Tage nach Ennullats Abwahl entschied die Kommunalaufsicht endgültig, dass der Beschluss rechtmäßig ist und umgesetzt werden muss.

Rathauschefin von Schrötter: „Begutachtung gegenstandslos“

Daran zeigte die Rathausspitze nach Ennullats Abwahl allerdings wenig Interesse. In der April-Sitzung der Stadtverordneten antwortete die derzeitige Rathauschefin Ria von Schrötter, das Thema habe sich mit der Abwahl Ennullats erledigt. „Ich habe entschieden, dass die Begutachtung gegenstandslos ist“, sagte sie. Das wollte die SVV-Mehrheit so allerdings nicht hinnehmen.

„Die Sache ist für uns keinesfalls erledigt“, sagt CDU-Fraktionschef Christian Möbus. Die Aufarbeitung hänge auch nicht an der neuerlichen Kandidatur Ennullats für das Bürgermeisteramt. „Auch wenn er nicht kandidieren würde, müsste das aufgearbeitet werden.“ Immerhin sei man der Meinung, dass Grundsätze des Rechtsstaates unterlaufen wurden. „Ein Gutachten dazu wäre nicht nur im Interesse von Königs Wusterhausen, sondern auch wichtig für andere Kommunen im Land Brandenburg“, so Möbus. Ennullats Unterstützer sehen das anders. Nach der Sitzung postete FWKW-Fraktionschef Thomas Stiller, auf den Ex-Bürgermeister werde auch nach seiner Abwahl weiter eingeprügelt.

Disziplinarverfahren läuft

Die ursprüngliche Intention des Antrags ist derweil tatsächlich obsolet. Die SVV wollte Klarheit darüber bekommen, ob ein Disziplinarverfahren gegen Ennullat eingeleitet werden sollte. Das hat der Landkreis inzwischen auch ohne Gutachten gemacht. Ein solches Disziplinarverfahren dauert allerdings Jahre, da alle Vorwürfe wie in einem Gerichtsverfahren ausermittelt werden müssen. Ein Rechtsgutachten, das innerhalb weniger Monate zustandekommen könnte, würde die Ermittlungen möglicherweise beschleunigen, heißt es aus SVV-Kreisen.

Ob die Kanzlei Dombert tatsächlich beauftragt wird, hängt nun an Ria von Schrötter. Sie sagt, sie befinde sich aktuell noch in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht. Letztere hat allerdings schon durchblicken lassen, dass sie den Beschluss so oder so durchsetzen will. Bereits Ende vorigen Jahres hatte sie angekündigt, im Zweifel einen Beauftragten einzusetzen, der den Vertrag auch gegen den Willen der Rathausspitze abschließt.

Von Oliver Fischer