27 Einsprüche gab es zur Abwahl von Bürgermeister Swen Ennullat, so viele nie zuvor in Königs Wusterhausen. In einer Mammut-Sitzung haben die Stadtverordneten die Einsprüche am Montag abgewogen und zurückgewiesen. Damit ist die Abwahl Ennullats gültig.

Die Sitzung selbst war denkwürdig – und das nicht im positiven Sinne. Der mehr als vierstündige öffentliche Teil wurde zum Kaleidoskop all dessen, was in den Jahren unter Swen Ennullat die Kommunalpolitik der Stadt lähmte. Die Brüche traten offen zutage, die Atmosphäre war vergiftet, es wurden juristische Verfahrensfragen debattiert, es hagelte Vorwürfe von allen Seiten.

Wahlleiterin Zellner in Büro außerhalb des Rathauses umgesetzt

Bemerkenswert waren schon die einleitenden Ausführungen von Wahlleiterin Dana Zellner zu den Umständen der Abwahl vom 7. März. Zellner erklärte, dass die Rathausspitze ihr selbst und ihrem Stellvertreter Joachim Harder die Arbeit erschwert habe. Später, im nicht öffentlichen Teil, wurden die Vorwürfe Teilnehmern zufolge sogar noch einmal vertieft.

Schon öffentlich aber schilderte Dana Zellner, die im Rathaus als Sachgebietsleiterin arbeitet, dass sie von Ex-Bürgermeister Ennullat zunächst in ein Büro außerhalb des Rathauses (im Hafen, d. Red) umgesetzt wurde. Die Rathausspitze habe sich über ihre rechtlichen Hinweise hinweggesetzt, den Einleitungsbeschluss rechtswidrig beanstandet und auch die von ihr eingeleitete Bekanntmachung der Abwahl gestoppt.

Druck auf Wahlleiter aufgebaut

Als Dana Zellner aus Krankheitsgründen ausfiel, habe Ennullat Druck auf ihren Stellvertreter, Joachim Harder, ausgeübt, den Bürgerentscheid wegen des hart geführten Wahlkampfs abzusagen – obgleich Harder dazu gar nicht befugt gewesen wäre.

Auch Ennullats Stellvertreterin Andrea Schulz habe Kompetenzen überschritten, als sie am Tag nach der Abwahl eigenmächtig Ergebnisse prüfte und kritische Berichte dazu an Dritte verschickte. Dies obliege nur der Wahlleitung, nicht der Wahlbehörde. Kämmerer Axel Böhm erklärte hingegen, dass es eine regelmäßige Abstimmung zwischen Wahlleitung und Wahlbehörde gegeben habe.

Eklat, weil SVV Redezeit auf drei Minuten begrenzt

Anschließend ging die SVV die 27 Wahleinsprüche durch, darunter welche von Swen Ennullat, seiner Frau, Ennullats Wählergemeinschaft FWKW, vom AfD-Fraktionsvorsitzenden Jan Schenk. Mehrere Einspruchsführer waren anwesend. Zum Eklat kam es, weil die SVV festlegte, dass jeder Einspruchsführer nur drei Minuten lang reden darf. Einige warfen daraufhin der SVV Rechtsbruch vor und verließen unter Protest die Turnhalle. FWKW sprach später davon, die Einwender seien „mundtot“ gemacht worden.

Swen Ennullat allerdings nutzte seine drei Minuten. In seinem Vortrag monierte er unter anderem, dass die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus (CDU) beim entscheidenden Beschluss angeblich befangen war – das hat das Verwaltungsgericht Cottbus jedoch schon zurückgewiesen. Er monierte auch, dass im Wahlkampf aus seiner Sicht gegen das Sachlichkeitsprinzip verstoßen wurde und ihm selbst ein Wahlkampf unmöglich gemacht worden sei. Er beklagte, dass sich unter anderem Ortsvorsteher in den Wahlkampf eingeschaltet haben, und dass über ihn ansehensschädigende Unwahrheiten getätigt worden seien. Zudem bestritt er Aussagen von Wahlleiterin Dana Zellner, so habe er keinen Abbruch des Abwahlverfahrens verlangt.

Strafanzeigen gegen rund 15 Personen

Untermauert hatte er seinen Wahleinspruch mit eine Vielzahl von Strafanzeigen, darunter Anzeigen gegen das gesamte „Bündnis 21“, gegen den Ortsverband der Linken, teilweise mehrere Anzeigen gegen einzelne Stadtverordnete sowie gegen die Ortsvorsteher von Königs Wusterhausen, Zeesen, Zernsdorf, Kablow und Senzig. Insgesamt erstattete er direkte Anzeigen gegen rund 15 Personen, gegen manche davon bis zu fünf. Gegenstand waren unter anderem die öffentlich erhobenen Mobbing-Vorwürfe gegen ihn, aber auch die Vorwürfe, dass er „einen Pakt mit der AfD“ eingegangen sei.

Seine Frau Katharina Ennullat (FWKW) führte später noch Unregelmäßigkeiten bei den Wahlunterlagen an. Bei einigen Ergebnislisten fehlten Unterschriften der Wahlvorstände, zudem seien Akten nicht vollständig gewesen. Sie legte deshalb Disziplinarmaßnahmen gegen Dana Zellner nahe. Ihre Wählergemeinschaft unterstellte Zellner in einer Pressemitteilung später sogar Wahlbetrug.

Stadtverordnete des Bündnisses stellten sich hinter die Wahlleiterin. „Ich bin froh, dass wir eine Wahlleitung haben, die ihr Amt und Ehrenamt ernst nehmen und bei den ganzen Anfeindungen, Rückgrat bewiesen haben“, sagte etwa Georg Hanke (SPD).

Gang vors Gericht angekündigt

Wahlleiterin Dana Zellner hatte zu den Wahleinsprüchen bereits schriftlich Stellung genommen. Sie sah sie die Grenzen des Zulässigen im Abwahlkampf nicht überschritten und empfahl – auch in Anbetracht des deutlichen Abstimmungsergebnisses – die Einsprüche als unbegründet abzulehnen.

Zumindest einige Einspruchsführer dürften aber gegen die Entscheidung der SVV klagen. AfD-Fraktionschef Jan Schenk kündigte einen Gang vors Gericht schon in der Sitzung an.

Swen Ennullat war am 7. März mit den Stimmen von 9411 Königs Wusterhausenern abgewählt worden. 5416 stimmten für seinen Verbleib im Amt.

