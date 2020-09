Königs Wusterhausen

Die Stadtverordnetenversammlung von Königs Wusterhausen hat ihre Ankündigung wahr gemacht und disziplinarische Schritte gegen Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) eingeleitet. In einem eingeschobenen nicht öffentlichen Teil der auch sonst turbulenten Sitzung am Montag wurde das „Verlangen auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens“ gegen den Bürgermeister beschlossen – was allerdings mehr als politisches Zeichen gewertet werden darf. Die zuständige Kommunalaufsicht wäre bei Verdacht ohnehin verpflichtet, ein solches Verfahren einzuleiten.

Zur Begründung ist offiziell nichts bekannt. Nach MAZ-Informationen werden dem Bürgermeister aber drei mögliche Verstöße gegen Dienstpflichten vorgeworfen, die nun im Laufe des Disziplinarverfahrens geprüft werden sollen. Eines davon ist die wiederholte eigenmächtige Kürzung der SVV-Tagesordnung im Mai. Diese wurde von der SVV bereits als Begründung für den Zwangsurlaub für den Bürgermeister herangezogen.

Anzeige

Kommunalaufsicht muss prüfen

Das Verwaltungsgericht Cottbus hatte in seinem Beschluss Ende August dazu festgestellt, dass die Kürzung der Tagesordnung nicht ausreiche, um dem Bürgermeister für drei Monate die Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten. Es handele sich aber zweifelsfrei um ein Dienstvergehen. Die Richter legten deshalb ein Disziplinarverfahren nahe.

Weitere MAZ+ Artikel

Unter einem Disziplinarverfahren versteht man im Beamtenrecht ein Verfahren, in dem mögliche Dienstvergehen eines Beamten geprüft und möglicherweise auch geahndet werden sollen. Dieses Verfahren wird allerdings nicht in der Stadt geführt, sondern bei der Kommunalaufsicht des Landkreises, die auch selbst über die Einleitung eines solchen Verfahrens entscheidet.

Dauer des Verfahrens ist ungewiss

Wie lange es dauert, bis Ergebnisse eines solchen Verfahrens vorliegen, ist ungewiss, denn der Ablauf ist komplex und die Dauer wird von zahlreichen Faktoren bestimmt. Wie bei einem Strafverfahren müssen alle Informationen zusammengetragen und von einem Ermittlungsführer bewertet werden müssen. Im Zuge eines solchen Verfahrens gibt es Anhörungen, es können auch Zeugen vernommen werden. Am Ende steht entweder ein negativer Bescheid oder aber das Dienstvergehen wird festgestellt und geahndet. Dafür gibt es eine ganze Palette an möglichen Maßnahmen, angefangen von der Rüge über die Kürzung der Dienstbezüge bis hin zur Entfernung aus dem Amt.

Letzteres ist selten der Fall. Aus dem Amt entfernt wurden in der Vergangenheit Verwaltungsbeamte vor allem dann, wenn gegen sie auch strafrechtlich ermittelt wurde. Dem früheren Mittenwalder Bürgermeister Uwe Pfeiffer etwa hätte wegen Bestechlichkeit eine Entfernung aus dem Amt drohen können, er wurde aber abgewählt. Ein Disziplinarverfahren wurde gegen ihn trotzdem geführt. Der Landkreis wollte ihm seine Pension aberkennen lassen, unterlag letztlich aber vor Gericht. Dieses Disziplinarverfahren zog sich über fast sieben Jahre hin.

SVV will weitere Verdachtsmomente prüfen lassen

Deutlich schneller endete ein Disziplinarverfahren, dass Swen Ennullat selbst gegen seinen damaligen Stellvertreter Jörn Perlick ( CDU) wegen angeblicher rassistischer Äußerungen prüfen lies. Es wurde nach einem guten halben Jahr mangels an Beweisen eingestellt.

Ein Disziplinarverfahren kann sich aber auch verzögern, wenn weitere Vorwürfe hinzukommen. Im Fall des Bürgermeisters ist das möglich, weil die SVV noch einige seiner Handlungen aus den vergangenen Monaten von einem Anwalt überprüfen lassen will. Ergebnis dieser Überprüfung könnten weitere Vorwürfe sein, die dann ebenfalls in das Disziplinarverfahren einbezogen werden müssten.

AfD und Ennullat wollten öffentlichen Beschluss

Der Beschluss wurde am Montag in nicht öffentlicher Sitzung gefasst, sehr zum Unmut einiger Mitglieder der SVV. Die AfD-Fraktion hatte zuvor beantragt, eine Diskussion darüber öffentlich zu führen. Swen Ennullat selbst hatte ebenfalls für eine öffentliche Aussprache zu diesem Thema votiert. Fachbereichsleiterin Andrea Schulz wies sogar darauf hin, dass ein Verstoß gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz zur Folge haben könne, dass ein Beschluss nichtig sei.

Stefan Ludwig (Linke) hatte indes rechtliche Bedenken gegen eine öffentliche Debatte angemeldet. Eine öffentliche Diskussion über mögliche Dienstvergehen sei nicht möglich, da sei die Gesetzeslage eindeutig, so Ludwig. Die Persönlichkeitsrechte des Bürgermeisters müssten geschützt werden, ganz gleich ob er selbst auf diesen Schutz verzichten will. Der Antrag der AfD wurde deshalb mehrheitlich abgelehnt.

Swen Ennullat wollte sich am Dienstag nicht zum Disziplinarverfahren äußern. Die SVV habe ihm eine öffentliche Stellungnahme untersagt. Eine Zuwiderhandlung käme einer Verletzung seiner Dienstpflichten gleich.

Von Oliver Fischer