Königs Wusterhausen

Eltern der Kita „Klein & Groß“ in Königs Wusterhausen sorgen sich um den baulichen Zustand des Gebäudes. Pläne für eine umfassende Sanierung, einen Umbau oder einen Neubau gibt es aber noch nicht, wie eine MAZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung ergab.

Noch keine Ergebnisse

Die Untersuchungen dazu sind kaut Rathaus noch nicht abgeschlossen. Ausschreibungen seien „mehrfach ohne Ergebnisse geblieben, so dass derzeit noch keine Planungsergebnisse vorliegen“, teilte Sprecher Reik Anton mit. Der bauliche Zustand des Gebäudes sei derzeit zur Nutzung als Kita geeignet. Vorherige Wasserschäden seien beseitigt und „alle notwendigen Arbeiten am Dach“ erledigt worden. „Derzeit droht kein weiterer Wasserschaden.“

Besorgte Eltern hatten sich an den Kita-Elternbeirat der Stadt gewandt, ein Mutter erkundigte sich kürzlich in einem Ausschuss des Stadtrates. Die Eltern befürchten, dass es wieder zu Havarien kommen könnte. Sie fühlen sich außerdem nicht ausreichend informiert.

Awo und Stadt wollen informieren

Die Arbeiterwohlfahrt als Betreiberin der Kita hatte zuvor auf eine MAZ-Anfrage erklärt, dass Informationen zu möglichen Baumaßnahmen sofort weitergegeben würden. Gleichzeitig verwies eine Sprecherin auf die Zuständigkeit der Stadt. Sie ist Eigentümerin der Immobilie in der Erich-Kästner-Straße und für größere Baumaßnahmen verantwortlich. Laut Stadtsprecher Reik Anton würden „notwendige Informationen“ zu geplanten Baumaßnahmen über den Nutzer der Kita an die Eltern weitergegeben.

Deckenteile fielen ab

In der Kita waren im Frühjahr 2018 Teile einer Deckenverkleidung in einem Gruppenraum herab gestürzt. Kinder wurden nicht verletzt. Die Kita war mehrere Wochen gesperrt. Im vorigen Jahr war die Kita wegen eines Wasserschadens nach starken Regenfällen drei Monate lang geschlossen. Auch Schimmel war entdeckt worden. Für 120 Krippen- und Kitakinder gab es zunächst keine andere Betreuungsmöglichkeit, sie kamen erst nach einer Woche in anderen Einrichtungen unter. Zu Beginn dieses Jahres gab es erneut einen Wasserschaden, der Kitabetrieb konnte allerdings fortgesetzt werden.

Baumängel lange ein Thema

Bauliche Mängel am Gebäude, unter anderem am Dach, sind schon seit Jahren ein Thema. Eltern forderten deshalb schon im vorigen Jahr ein Ende der Flickschusterei und eine gründliche Sanierung des Gebäudes. Der Königs Wusterhausener Elternbeirat für Kitas, Horte und Tagespflegen hat Awo und Stadt jüngst aufgerufen, gemeinsam eine Lösung zu finden und für mehr Transparenz zu sorgen.

Von Frank Pawlowski