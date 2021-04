Königs Wusterhausen

Die Schleusenbrücke in Neue Mühle kann wieder befahren werden. Die Sperrung ist aufgehobenen worden. Die Straße war seit dem 1. Oktober 2020 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Planmäßig sollte die Brücke schon am 31. März wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch das verzögerte sich, weil der Probebetrieb noch durchgeführt werden musste. As neuer Termin für die Aufhebung der Sperrung hatte das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin den 1. Mai genannt.

Boote konnten Schleuse seit Ostern wieder nutzen

Sportboote konnten die Schleuse seit Ostern schon wieder passieren. Die alte Klappbrücke wurde instand gesetzt. Die Brücke überführt die Tiergartenstraße über die Dahme. Die benachbarte Fußgängerbrücke war nicht von den Bauarbeiten betroffen, sie blieb passierbar.

Wegen der Sperrung der wichtigen Königs Wusterhausener Verbindungsstraße gmussten Autofahrer und Radfahrer lange Umwege in Kauf nehmen. Forderungen nach einer Ersatzbrücke für Radfahrer blieben erfolglos. An der Verkehrssituation ändert sich nach der Instandetzung der Brücke nichts. So bleibt die Straßenbreite bleibt unverändert.

Von Frank Pawlowski