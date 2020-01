Klappbrücke soll sechs Monate gesperrt werden

Königs Wusterhausen

An der Klappbrücke der Schleuse in Neue Mühle wird in diesem Jahr gebaut. Es sind auch Sperrungen vorgesehen, die längste Sperrung soll im Herbst beginnen und sechs Monate dauern. Mit der Landesstraße L 30 ist damit einer der wichtigsten innerstädtischen Verbindungen in Königs Wusterhausen unterbrochen.

Geplante Sperrungen der Brücke

Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Berlin, WSA, auf MAZ-Anfrage mitteilte, ist zunächst vom 3. bis 7. Februar eine Sperrung der Brücke geplant. Es werden Baumaßnahmen an der Brücke durchgeführt. Weitere Maßnahmen sind laut Amt vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 geplant. „In diesem Zeitraum wird auch die Klappbrücke gesperrt. Das heißt, die Tiergartenstraße wird gesperrt und der Verkehr muss weiträumig umgeleitet werden. Das betrifft auch die drei Buslinien, welche die Klappbrücke befahren“, teilte eine Behördensprecherin der MAZ mit.

An der Schleuse finden alljährlich Wartungsarbeiten statt. Der Ersatzneubau des Wehrs ist von 2023 bis 2025 geplant. Quelle: Frank Pawlowski

Betroffen sind die RVS-Linien 721, 723 und 733 nach Kablow-Ziegelei, Kolberg und Zeuthen. Von der Sperrung betroffen sind die vier Königs Wusterhausener Ortsteile Wernsdorf, Niederlehme, Zernsdorf und Kablow. Laut RVS sollen die Buslinien über die L 30 neben der Autobahn umgeleitet werden.

Die Schleuse Neue Mühle ist laut WSA jährlich vom 31. Oktober bis zum 1. März für den öffentlichen Schiffsverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum finden diverse Arbeiten an der Schleuse statt. So werden die Tore neu beschichtet sowie Antriebe erneuert. Von diesen Maßnahmen sei die Brücke grundsätzlich nicht betroffen. Es könne zu kurzzeitigen Sperrungen kommen, wenn die Schleusentore durch einen Kran ausgehoben werden.

Konkrete Maßnahmen, die mit Sperrungen verbunden sind, würden stets aktuell über eine Pressemitteilung veröffentlicht. Zur geplanten Sperrung in der kommenden Woche lag am 27. Januar noch keine Mitteilung vor.

Neubau steht noch bevor

Eine noch längere Straßensperrung an der Schleuse steht den Königs Wusterhausenern womöglich mit dem Ersatzneubau des Wehr Neue Mühle bevor, in dessen Zuge eine Fischaufstiegsanlage errichtet und die Bootsschleppe wiederhergestellt werden sollen. Zuletzt wurde eine Bauzeit von 2023 bis 2025 genannt. In einem Königs Wusterhausener SVV-Ausschuss erkundigte sich ein Besucher nach der zweijährigen Sperrung der Straße während der Bauzeit. Eine Rathausvertreterin sagte, sobald konkrete Planungen für den Neubau des Wehrs vorlägen, würde frühzeitig darüber informiert. Das WSA machte gegenüber der MAZ zum Planungsstand für den Neubau keine Angaben.

Von Frank Pawlowski