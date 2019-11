„Schmales Handtuch“ nun für immer geschlossen

Königs Wusterhausen

Der Edeka-Markt in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen ist geschlossen. Vor dem „Schmalen Handtuch“, wie der Einkaufsmarkt im Volksmund heißt, war am Freitagmorgen ein Gitter heruntergelassen. Auf einem Schild steht geschrieben: „Ab dem 1.11.19 bleibt das Schmale Handtuch geschlossen, für immer!! Wir sind dann mal weg auch für immer.“ Am Mittwoch – vor dem Feiertag – stand noch nicht fest, ob Inhaber René Schrank am Freitag den Edeka-Markt noch einmal öffnen würde.

Einige Kunden, die am Freitagvormittag dort einkaufen wollten, waren wegen der Schließung überrascht. Nicht betroffen von der Schließung sind der Blumenladen Königs Floristik sowie die Geschäfte Komma 10 und Midas Wäsche im Eingangsbereich des Schmalen Handtuchs. Diese Geschäfte bleiben weiterhin geöffnet.

Von Thomas Seifert