Königs Wusterhausen: Schuldnerberater werden Ansturm kaum noch Herr

Nach mehr als 20 Monaten Pandemie herrscht in der Schuldnerberatung der Diakonie Lübben Hochbetrieb. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit suchen dort jetzt knapp 20 Prozent mehr Betroffene Rat und Hilfe. „Wir werden dem Ansturm kaum noch Herr“, betont der gelernte Bankkaufmann und studierte Sozialarbeiter Steffen Geike. Ist keine akute Krisenintervention erforderlich, weil der Verlust der Wohnung droht oder der Strom abgesperrt wird, müssen Betroffene derzeit drei bis vier Monate auf einen Termin warten. Ohne diese Wartelisten könnten die beiden Mitarbeiter die Qualität der Beratung nicht mehr gewährleistet.

Wegen Corona in der Schuldenfalle

„Ein großer Prozentsatz unserer Neukunden wäre ohne die wirtschaftlichen Folgen von Corona nie in die Schuldenfalle geraten“, betont Geike. Das betreffe insbesondere die Vielzahl der Kurzarbeiter vor allem aus dem Einzelhandel, der Gastronomie, dem Tourismus oder der Kultur- und Veranstaltungsszene. Bei vielen dieser ohnehin nicht besonders einkommensstarken Gruppe sind nach Monaten der Pandemie die eigenen Rücklagen restlos aufgebraucht. Jede zusätzliche Ausgabe wie eine kaputte Waschmaschine oder zu kleine Schuhe bei den Kindern wird zum Problem.

Die Erfahrungen der Schuldnerberater zeigen auch, dass Jobsuchende derzeit zwar schnell eine neue Anstellung finden, die aber nicht selten nur von kurzer Dauer ist. Oft handelt es sich lediglich um Gelegenheitsjobs. Auf dem Arbeitsmarkt fehlt insbesondere für Menschen mit geringerer Qualifikation jede Kontinuität.

„Entgegen unseren ursprünglichen Prognosen hat die Vielzahl der Selbstständigen die Corona-Krise bisher relativ gut verkraftet“, betont Geike. Hier seien die Corona-Hilfen des Staates inzwischen zu einer Art Routine geworden, die einen festen Bestandteil des Einkommens bildeten. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Situation vor allem im Einzelhandel nach einem möglichen schlechten Weihnachtsgeschäft weiter zuspitzt. Der niederschwellige Online-Handel (ohne Ansteckungsgefahr, ohne 2-G-Regeln und ohne auch nur einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen) gräbt den kleinen Geschäften immer stärker das Wasser ab. Das ist auch in der Schuldnerberatung deutlich zu spüren. Zumal der Online-Handel bei Klienten nicht selten der Schuldentreiber schlechthin ist.

Offene Rechnungen bei Online-Händlern

Trauriger Spitzenreiter war in diesem Jahr in der Diakonie in Lübben eine Familie, die bei 63 verschiedenen Online-Anbietern offene Rechnungen hatte. Meist befinden sich darunter gleich mehrere Telekommunikationsanbieter, bei denen aufgrund hochwertiger Handys teilweise monatliche Kosten von 80 bis 90 Euro fällig werden. So mancher Schuldner sucht dann sein Heil bei diversen im Netz angebotenen Vermittlern, die ihnen blitzschnell „leichte Kredite“ ohne Schufa-Auskunft versprechen. Die Erfahrungen der Schuldnerberatung belegen auch, dass es bei einigen Inkasso-Büros immer mehr zur gängigen Praxis wird, dass sie die Adressen von Betroffenen gleich an derartige Büros weiterleiten, die die Schuldner dann gezielt kontaktieren. Letztere versprechen Menschen mit akuten Geldnöten, dass das alles kein Problem sei und sie gegen eine Vorab-Gebühr von 150 bis 250 Euro ihre Kreditwürdigkeit prüfen werden: alles angeblich reine Formsache. Einige Zeit später aber flattert den Schuldnern ein Brief ins Haus, in dem ihnen mitgeteilt wird, dass ihr Kreditersuchen leider nicht positiv beschieden werden kann. Die Vermittlungsgebühr ist pfutsch.

Preise steigen immer weiter an

Immer stärker rücken Alleinerziehende, vor allem aber auch Senioren in den Fokus der Schuldnerberatung. „Die Bezieher kleiner Renten, darunter viele ehemalige Selbstständige, macht der aktuelle Preisanstieg bei Lebensmitteln und Sprit von über fünf Prozent besonders zu schaffen“, betont der Sozialarbeiter. Selbst wer Grundsicherung bezieht, ist in vielen Orten auf das Auto angewiesen. Hier bleibt Geike zufolge abzuwarten, wie die neue Bundesregierung diesen Preisanstieg mit dem geplanten Bürgergeld oder ähnlichem über neue Regelsätze staatlich abfedert. Zumal die Mitarbeiter der Schuldnerberatung davon ausgehen, dass Anfang nächsten Jahres durch die Betriebskosten-Abrechnungen mit den enorm gestiegenen Strom- und Gaspreisen die nächste, große Welle der Hilfesuchenden anrollt.

Für Menschen mit großen Geldsorgen hat Geike aber auch noch einen Lichtblick im petto. 2021 trat das neue Insolvenzrecht in Kraft. Demnach verkürzt sich für Klienten, die sich ab diesem Jahr in der Privatinsolvenz befinden, die Laufzeit des Insolvenzverfahrens von bisher sechs auf „nur“ noch drei Jahre. In diesen 36 Monaten müssen die Betroffenen ihr gesamtes Vermögen, das bei einem Single ohne Kinder über dem Pfändungsfreibetrag von 1260 Euro netto liegt, dem Gericht zum Abtragen ihrer Schulden zur Verfügung stellen.

Gelingt dies, so sind sie anschließend komplett schuldenfrei. „Weitaus besser sind aber all diejenigen dran, die diesen steinigen Weg erst gar nicht gehen müssen“, lässt Schuldnerberater Geike seine mehr als 20-jährige Erfahrung sprechen. Daher empfiehlt er, bei Geldsorgen möglichst rechtzeitig den Kontakt zur Schuldnerberatung zur suchen.

