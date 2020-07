Königs Wusterhausen

Die jüngste Aufregung um fehlende Hortplätze in Zernsdorf zeigte auf, woran die Grundschule leidet. Sie ist zu klein und auch baulich nicht mehr zeitgemäß. Der Platzmangel ist seit Jahren bekannt und verschärft sich mit der wachsenden Einwohnerzahl. Doch eine Erweiterung der Schule ist nicht in Sicht, obwohl der Stadtrat schon vor drei Jahren den Weg dafür geebnet hatte.

65 Kinder werden eingeschult

Erstmals wird es in diesem Jahr drei erste Klassen geben. 65 Kinder wurden angemeldet. Ortsvorsteherin Karin Schwitalla (parteilos) geht davon aus, dass dieses Niveau auch in den kommenden Jahren erreicht werden wird. Der Raumbedarf werde dadurch noch größer.

Schon 2016 machte die Schulleitung auf den Platzmangel aufmerksam und drängte auf eine bauliche Erweiterung der Schule. „Es war erkennbar, dass wir einen Anbau brauchen“, sagt der damalige Ortsvorsteher Uwe Borck ( SPD). Davon konnten er und der Ortsbeirat schließlich auch das Rathaus überzeugen. Der damalige Bürgermeister Lutz Franzke ( SPD) legte einige Monate später einen Vorschlag auf den Tisch.

Für das blau umrandete Gebiet soll ein B-Plan für die Erweiterung der Grundschule Zernsdorf aufgestellt werden. Das beschloss der Stadtrat schon im Juli 2017. Quelle: Stadt Königs Wusterhausen

Für die Erweiterung der Grundschule sollte ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Zur Entwicklung des Schulstandortes sei es „unerlässlich“, die vorhandenen Flächenpotenziale zu nutzen, wie es in der Begründung der Beschlussvorlage heißt. Eine städtische Waldfläche sowie private Grundstücke gehören zu dem Gebiet, in dem Baurecht für die Schule und für Wohnungen geschaffen werden soll. Das sollte sogar in einem beschleunigten Verfahren geschehen.

Beschluss in der SVV

Der Zernsdorfer Ortsbeirat befürwortete das im Juni 2017 einstimmig. Ebenso gab es einstimmige Empfehlungen im Stadtentwicklungsausschuss und im Hauptausschuss. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 17. Juli 2017 ebenfalls einstimmig, den B-Plan für die Schulerweiterung aufzustellen.

„Es wird nicht gehandelt“

Wenige Monate später übernahm Swen Ennullat (FWKW) als neuer Bürgermeister die Amtsgeschäfte, seit 2019 gibt es einen neuen Stadtrat. Auf die Umsetzung des drei Jahre alten Beschlusses durch das Rathaus warten die Zernsdorfer noch. Für dieses Jahr sind Planungskosten im Haushalt eingestellt worden. „Die Fakten sind klar, aber es wird nicht gehandelt“, sagt Ex-Ortsvorsteher Uwe Borck. Seine Nachfolgerin Karin Schwitalla will das nicht länger hinnehmen. „Die Stadt muss jetzt hier arbeiten, notfalls müssen Container aufgestellt werden. Wir haben erwartet, dass der Beschluss umgesetzt wird. Die Zeit drängt“, sagt sie.

Ortsvorsteherin Karin Schwitalla. Quelle: Franziska Mohr

Im Ortsbeirat am 12. August will sie das Thema ansprechen. Auch der alte Beschluss soll noch einmal aufgegriffen werden. „Wir haben das bisher nicht aus den Augen verloren und werden weiter dranbleiben“, sagt sie.

Konkrete Pläne für die Erweiterung gibt es noch nicht. Nach Einschätzung eines Experten könnte ein Anbau im nächsten Jahr zum Schulbeginn stehen, ein Modulbau wie bei neuen Kita in der Undinestraße wäre zum Beispiel möglich.

Aktuelle Platzprobleme gelöst

Die aktuellen Platzprobleme im Zernsdorfer Hort scheinen inzwischen gelöst zu sein. Nach einer Elternversammlung im Rathaus berichteten Teilnehmer, dass ab 1. August die Hortplätze für Viertklässler zur Verfügung stehen sollen, deren Verträge die Stadt zum 31. Juli gekündigt hatte. Die Stadt rechnet bis dahin mit der Betriebserlaubnis für die Horterweiterung von 150 auf 190 Plätze. Klassenräume und die Turnhalle sollen unter anderem für die Hortbetreuung mitgenutzt werden.

Außerdem wurde den Eltern eine alternative Betreuung bis zum Nachmittag vorgeschlagen. Sie kann freiwillig und kostenlos in Anspruch genommen werden, wenn die Eltern im Gegenzug auf einen Hortplatz verzichten. Eine Arbeitsgemeinschaft „Hausaufgaben und kreative Gestaltung“ ist im Gespräch. Karin Schwitalla hält das in diesem Schuljahr für eine akzeptable Lösung. „Aber das war sehr mühevoll und mit vielen Sorgen der Eltern verbunden. Es war nicht in Ordnung, wie das im Vorfeld gelaufen ist“, sagt sie.

