Königs Wusterhausen

Den Zeesener Jürgen Förster bringt so leicht nichts aus der Fassung. Aber bei diesem Besuch in seiner Elektronik-Jugendwerkstatt auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen war selbst er ein bisschen aufgeregt. So ein großzügiges Geschenk bekommt die Werkstatt nämlich nicht alle Tage, erst recht nicht in Verbindung mit einem zusätzlichen Angebot. „Das ist die absolute Ausnahme“, sagte Werkstattleiter Jürgen Förster angetan.

Freude für ehrenamtliche Betreuer im Sendehaus

Das Schulzendorfer Unternehmen se.services, eine Tochterfirma der Schulzendrofer Elektro GmbH, machte ihm und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern die Freude. Die beiden Geschäftsführer Marina Schöning und Phillip Mally waren persönlich zur Übergabe gekommen, zwei weitere Mitarbeiter begleiteten sie. Ihr Mitbringsel stand schon seit einigen Tagen ungeöffnet in der Werkstatt. Jürgen Förster rührte den Karton nicht an.

Zur offiziellen Übergabe hatte er auf dem Flur des Sendehauses, das die Jugendwerkstatt und das Sendermuseum beherbergt, einen kleinen Tisch aufgestellt mit Werkzeugen, Bauteilen und blinkenden Holzschmuck, den Kinder und Jugendlich hier alljährlich in der Weihnachtszeit basteln. Alles war liebevoll angerichtet für die offizielle Übergabe. Das Schulzendorfer Unternehmen hat sieben Lötstationen im Gesamtwert von 1000 Euro für die Elektronik-Werkstatt angeschafft.

In der Werkstatt lernen Kinder das Einmaleins der Elektronik, das Löten gehört dazu. Quelle: Frank Pawlowski

Einige alte Geräte können jetzt ersetzt werden. Jürgen Förster hatte sie vor Jahren gekauft, sie kosteten rund 40 Euro und waren bisher das beste, das die Werkstatt hatte. Die neuen, modernen Lötstationen bleiben zunächst den versierten Bastlern vorbehalten.

Firmen-Chefin ist begeistert von der Elektronik-Werkstatt

Geschäftsführerin Marina Schöning ist begeistert von der Werkstatt. „Toll, wie junge Leute hier eine Leidenschaft für Elektronik entwickeln. Das muss man fördern.“ Sie hatte ihren fünfjährigen Sohn mitgebracht. Er interessiert sich schon sehr für Technik, durfte in der Werkstatt sogar einmal unter Anleitung löten. Betreuer Jeffrey Kranz staunte, wie gut der Junge das auf Anhieb machte.

Ein anderer Mitarbeiter des Schulzendorfer Unternehmens ist der Werkstatt schon längere Zeit verbunden. Kalkulator Michael Götze kommt seit einigen Jahren jede Woche mit seinen beiden Enkeln her. „Sie sind schon Stammkunden“, sagt Jürgen Förster anerkennend.

Mit dem Unternehmen aus Schulzendorf bahnt sich jetzt ebenfalls ein enger Kontakt an. Die Spende soll keine Eintagsfliege gewesen sein. Besucher der Elektronik-Werkstatt sollen Praktika bei se.services machen können, auch Ausbildungen zum Elektrotechniker bieten die Schulzendorfer an. Die ersten beiden Plätze sind schon vergeben. Ein Abiturient wird Azubi bei se.services, und ein Schüler macht ein Praktikum.

Ausbildung hat hohen Stellenwert bei se.services

„Die Ausbildung hat einen hohen Stellenwert bei uns“, berichtet Geschäftsführer Phillip Mally beim Gespräch auf dem Flur. Ihn freut besonders, dass Kinder und Jugendliche sich hier handwerklich betätigen können und das Smartphone mal links liegen lassen. Nachwuchssorgen hat der Schulzendorfer Betrieb derzeit nicht. In diesem Jahr beginnen zehn Jugendliche Ausbildung, so viele wie noch nie. Ein Selbstläufer war das nicht. „Wir sind sehr aktiv, nehmen an Messen teil und gehen in Schulen“, erzählt Phillip Mally. Insgesamt 26 Azubis sind jetzt im Unternehmen, das 130 Mitarbeiter hat.

Die neuen Lötstationen wurden gleich ausgepackt. Quelle: Frank Pawlowski

Die Kooperation mit der Elektronik-Werkstatt in Königs Wusterhausen soll mit dazu beitragen, dass auch in den kommenden Jahren der Bedarf jungen Mitarbeitern gedeckt werden kann. Es ist ein Baustein in den Bemühungen von se.services. Phillip Mally betont, das auch Studienabbrecher in Schulzendorf willkommen sind. „Wir sehen das nicht als Schande an, im Gegenteil“, sagt er.

Überraschung für die Gäste

Jürgen Förster hatte für die Gäste noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Sie bekamen eine Sondervorführung des 1000-PS-Diesels im Maschinensaal. Mitglieder des Museumsvereins warfen die Maschine an. Er selbst blieb oben in der Werkstatt und packte mit Jeffrey Kranz die neuen Lötstationen aus. Dass die Schulzendorfer auch noch Lehrstellen und Praktikumsplätze für seine Schützlinge bereitstellen, freut ihn besonders. „Das hilft und, für junge Leute attraktiv zu bleiben.“

Über mangelnden Zulauf kann er sich bisher aber nicht beklagen. Das beliebte Weihnachtslöten ist stets ausgebucht. Seit Jahresbeginn ist die Werkstatt zusätzlich zum Donnerstag am Dienstag geöffnet, damit alle Besucher betreut werden können.

Von Frank Pawlowski