Königs Wusterhausen

Schulkinder aus Königs Wusterhausen werden nach den Ferien erstmals im Strandbad Neue Mühle Schwimmunterricht bekommen. Andreas Fank, Schwimmmeister im Bad, freut sich schon auf die neue Herausforderung. „Wir haben alle mal diesen Beruf ergriffen, um Kindern beizubringen, wie man schwimmt“, sagt er.

Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Das Corona-Jahr hat nicht nur ein erhebliches Loch in die allgemeine Schulbildung, sondern auch in den Schwimmunterricht gerissen. Für mindestens einen Schuljahrgang ist der Schwimmunterricht komplett ausgefallen. Viele Kinder, die jetzt in die vierte Klasse kommen, können kaum oder gar nicht schwimmen.

Auf dem herkömmlichen Weg lässt sich das aber nur schwer wieder aufholen. Denn für die Königs Wusterhausener Schüler ist das Wildorado bislang die einzige Anlaufstelle für Schwimmunterricht, und das Wildauer Bad ist mit den zahlreichen regulären Kursen und Freizeitgästen schon im Normalbetrieb an der Belastungsgrenze. Dort weitere Bahnen für die Corona-Jahrgänge freizuräumen, gilt als kaum möglich.

Die Königs Wusterhausener Stadtverordneten haben deshalb beschlossen, dass Schwimmunterricht auch im Strandbad Neue Mühle möglich gemacht werden soll. Bei den Schwimmmeistern rannte die Politik damit offene Türen ein. Die Idee war ohnehin schon geboren, wie Andreas Fank sagt.

50-Meter-Bahn gespannt

„Für uns ist das nicht neu, die Gesamtschule kommt traditionell zum Schwimmenlernen zu uns, da übernehmen aber die Lehrer den Unterricht alleine. Wir haben uns gedacht, dass wir das auch können“, sagt er. Die Vorbereitungen waren schnell getroffen. Das Bad hatte sogar noch zwei 50-Meter-Leinen im Lager, die genau von einem Steg zum anderen reichen. So gibt es nun eine 50-Meter-Bahn, auf der Prüfungen abgenommen werden können.

Vorher müssen die Kinder allerdings erst einmal an das Wasser gewöhnt werden. Schwimmbewegungen müssen eingeübt werden, alles Dinge, die sich gut im flachen Wasser erledigen lassen. Wenn es dann ins Tiefe geht, sei beim Schwimmlehrer schon mehr Aufmerksamkeit gefragt als im Hallenbad. „Man muss am See konzentrierter sein, weil die Sichttiefe geringer ist“, sagt Fank. „Dessen sind wir uns aber bewusst.“

Ersten sechs Wochen ausgebucht

Das Angebot hat sich schon zu den Schulen herumgesprochen. Die ersten sechs Wochen nach den Sommerferien sind praktisch ausgebucht, wobei die Schulen die Vormittage im Bad gleich Wochenweise in Anspruch nehmen. Sie kommen mit teils mehr als 100 Kindern, die in Gruppen von Lehrern und Badpersonal geschult werden. „Im Schnitt braucht ein Kind, wenn es ans Wasser gewöhnt ist, zehn Stunden bis zum Seepferdchen. Das ist in einer Woche zu schaffen“, sagt Andreas Fank.

Und wer zwischendurch mal ausruhen muss, kann sich im Bad auch anderweitig beschäftigen. Die Stadt hat gerade einen neuen Spielplatz auf dem Gelände installiert.

Möglich ist Schwimmunterricht im See theoretisch bis Ende September. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine minimale Wassertemperatur von 18 Grad.

Von Oliver Fischer