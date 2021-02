Königs Wusterhausen

Sebastian Gellrich soll neuer Stadtwehrführer in Königs Wusterhausen werden. Das ist das Ergebnis einer Online-Anhörung der Feuerwehr-Führungskräfte, wie das Rathaus am Donnerstag mitgeteilt hat. Gellrich ist bisher zweiter stellvertretender Stadtwehrführer und war der einzige Kandidat. Er engagiert sich seit 17 Jahren in der Feuerwehr.

Bürgermeister Swen Ennullat hat der Ernennung bereits zugestimmt, auch das Einvernehmen mit dem Kreisbrandmeister sei hergestellt. Nun muss noch die Stadtverordnetenversammlung der Ernennung zustimmen.

Von MAZonline