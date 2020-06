Königs Wusterhausen

Das große Königs Wusterhausener Festjahr 2020 ist weitgehend dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Neben dem 700. Ortsjubiläum sollte unter anderem das 100. Rundfunkjubiläum gefeiert werden. Der Förderverein des Sendermuseums auf dem Funkerberg hatte ein ganzjähriges Programm vorbereitet. Es erinnerte auch an ein Exponat, das zu den bedeutendsten Schätzen des Museums gehört, aber gar nicht zu sehen ist.

Das Senderhaus 2 auf dem Funkerberg. Hier war der Sender Tegel von 1949 bis 1992 in Betrieb. Quelle: André Saupe

Im Museum befindet sich ein Stück Berliner Rundfunkgeschichte. Der Sender Tegel steht in Königs Wusterhausen. Am 13. Mai 1945 wurde über ihn die erste Radiosendung im Nachkriegsdeutschland ausgestrahlt. Es war ein Programm des Berliner Rundfunks. Der Sender kam im Dezember 1948 nach Königs Wusterhausen, wurde in einem Senderhaus auf dem Funkerberg wieder aufgebaut und war bis 1992 in Betrieb.

Veranstaltung fiel aus

Mit einer Veranstaltung sollte an die denkwürdige Radiosendung vor 75 Jahren erinnert werden. Wegen Corona fiel das aus. Vereinsvorsitzender Rainer Suckow fand aber einen anderen Weg. Er widmete dem Thema eine Sendung im Funkerberg-Radio „Welle 370“, die jeden dritten Sonntag im Monat auf Kurz- und Mittelwelle zu hören ist. Der Mitschnitt schaffte es sogar in die ARD-Audiothek. Das „Medienmagazin“ von Radioeins nahm den Königs Wusterhausener Beitrag in eine Sendung auf, in der es auch um die Geschichte des Senders Tegel geht. Sie ist in der Audiothek abrufbar unter dem Stichwort „Hier spricht Berlin!“.

Das Senderhaus 2 von außen. Quelle: Förderverein Sender KW

Für Rainer Suckow ist das eine willkommene Plattform, um auf den vergessenen Museumsschatz aufmerksam zu machen. Ohne fremde Hilfe kann der Verein ihn nicht heben. Bis Mitte der 2000er Jahre war der Sender noch vollständig erhalten. Doch dann wurden Teile demontiert. Das Haus, in dem er stand, wurde beschädigt und verfällt immer mehr. „Wir haben das Senderjubiläum zum Anlass genommen, um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Wir wünschen uns, dass wir Haus und Sender irgendwann einmal wieder zeigen können“ , sagt er.

Sender unter Verschluss

Im Museumsbestand auf dem Funkerberg ist der Tegeler Sender unter den Namen Sender 21 geführt. Die zwei steht für die Nummer des Senderhauses, die eins für den ersten Sender, der dort nach dem Krieg betrieben wurde. Das Herzstück der Anlage konnte gerettet werden. Sie steht unter Verschluss. Das historische Sendehaus 2 ist weiter denn Verfall preisgegeben.

Zu sehen ist im Museum allerdings ein anderes Exponat, das einst ebenfalls zum Tegeler Sender gehörte. Es ist der 1000 PS starke Dieselmotor, der zur Stromerzeugung für die Sendeanlagen auf dem Funkerberg diente. Er ist der letzte funktionstüchtige Motor dieser Art weltweit und eine Attraktion des Museums. Die monatlichen Dieselläufe sind ein Besuchermagnet.

Rundfunk-Jubiläum wird gefeiert

Wegen der Corona-Krise mussten auch diese Vorführungen abgesagt werden. Das Museum ist vorerst weiter geschlossen. Das 100. Königs Wusterhausener Rundfunjubiläum im Dezember soll aber in jedem Fall gefeiert werden, verspricht Rainer Suckow. Am 22. Dezember um 14 Uhr ist eine Radiosendung geplant. Am Samstag davor findet das traditionelle Weihnachtskonzert mit Publikum statt.

Rainer Suckow, Vorsitzender des Fördervereins Sendermuseum Königs Wusterhausen. Quelle: Förderverein Sender KW

Im Haus 1 auf dem Funkerberg, in dem sich heute das Sender- und Funktechnikmuseum befindet, wurde am 22. Dezember 1920 erstmals ein Weihnachtskonzert live ausgestrahlt. Postbeamte spielten und sangen. Königs Wusterhausen gilt daher als Wiege des öffentlichen Rundfunks in Deutschland.

Veranstaltungen werden nachgeholt

Die Veranstaltungen, die im Jubiläumsjahr 2020 noch geplant waren, sollen nachgeholt werden. Dazu gehört unter anderem der Erlebnistag auf dem Funkerberg und die Welturaufführung des Klangprojekts „Wie klingt KW“, das in Zusammenarbeit mit dem Kulturbund Dahme-Spreewald entsteht. Zur Königs Wusterhausener Rundfunkgeschichte ist in der ARD-Audiothek eine Sendung abrufbar, die im Januar auf dem Funkerberg aufgenommen wurde. Sie trägt den Titel „100 Jahre Rundfunk“.

Neuer Termin für die 700-Jahr-Feier in Königs Wusterhausen ist der 21. August 2021, wie das Rathaus bekannt gab.

