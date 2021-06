Königs Wusterhausen

Als erstes Museum in Königs Wusterhausen hat das Sendermuseum auf dem Funkerberg seine Türen für Besucher wieder geöffnet. Nach der monatelangen Corona-Zwangspause flackert ein kulturelles Lichtlein der Region wieder auf.

Besucher freuen sich

„Die Besucher freuen sich total“, berichtet Rainer Suckow, Vorsitzender im Förderverein des Museums. So war am Wochenende ein Pärchen aus Berlin da, das im Dezember im Radio einen Beitrag über dass 100. Königs Wusterhausener Rundfunkjubiläum hörte. Die Neugier und das Interesse an einem Besuch vor Ort waren geweckt. Als das Museum endlich wieder öffnete, meldete sich das Paar sofort an.

Überhaupt ist Rainer Suckow positiv überrascht über die Resonanz beim Publikum, das vor allem von außerhalb kommt. „An den Wochenenden haben wir fast schon wieder so viele Besucher wie vor Corona.“ Das sei um so erstaunlicher, weil der Verein die Wiedereröffnung des Museums im Juni gar nicht groß beworben hat. Es gab nur den Hinweis auf der Internetseite.

Anmeldung erforderlich

Für den Besuch gibt es noch einiges zu beachten. Interessenten müssen sich per Mail oder telefonisch anmelden. Einlass ist dienstags, donnerstags, samstags und sonntags um 13 und um 15 Uhr für jeweils anderthalb Stunden. Außerhalb dieser Zeiten findet kein Einlass statt. Die Besucherzahl ist ebenfalls begrenzt.

Der 1000-PS-Dieselmotor wird erstmals am 27. Juni wieder vorgeführt. Quelle: Förderverein

Noch nicht wieder in Aktion war seit der Wiedereröffnung die Attraktion des Museums, der 1000-PS-Dieselmotor im Maschinensaal. Am kommenden Sonntag, 27. Juni, wird er erstmals wieder für die Besucher angeworfen. Für die beiden Vorführungen mittags und nachmittags müssen sich Besucher ebenfalls anmelden, jeweils zehn Plätze stehen zur Verfügung.

Am Sonntag fahren außerdem auf dem Funkerberg wieder die amerikanischen Oldtimer beim „Rumblubbern“ vor (12 Uhr). Der Museumssender Welle 370 berichtet live, auch im Internet.

Führungen virtuell

Die beliebten Führungen werden im Museum noch nicht wieder angeboten. Dafür gibt es einen virtuellen Gang durch das Haus und die Ausstellung, die Präsentation dauert knapp 45 Minuten. Für den kleinen Förderverein ist die Wiederaufnahme des Museumsbetriebs ein Kraftakt, berichtet Rainer Suckow. Einige freiwillige Helfer haben sich in der langen Pause eine andere Beschäftigung gesucht und stehen erst einmal nicht mehr zur Verfügung.

Doch es melden sich auch viele Vereinsmitglieder, die froh sind, dass es endlich wieder losgeht. „Auch wenn es für uns nicht ganz einfach ist – was gibt es Schöneres, als das Museum wieder aufzumachen“, sagt Rainer Suckow.

Bauarbeiten beginnen bald

Die nächste Schließung wirft ihre Schatten allerdings voraus. Die Bauarbeiten am historischen Museumhaus starten bald. Eine Hälfte des Gebäudes ist schon eingezäunt. Die Terrasse zwischen dem Kultursaal und dem Haupteingang wird abgerissen, hier entsteht ein neuer Eingangsbereich. Wegen der Bauarbeiten schließt das Museum in diesem Jahr noch einmal für drei Monate.

Das Schlossmuseum Königs Wusterhausen öffnet am 1. Juli wieder. Quelle: privat

Bei den anderen beiden Adressen in der Stadt müssen sich die Besucher noch etwas gedulden. Das Schlossmuseum eröffnet am 1. Juli wieder. Besucher können sich auf einige neue Schmuckstücke in der Ausstellung freuen, auch Räume wurden neu gestaltet. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten will in dieser Woche die Details zur Wiedereröffnung bekanntgeben, wie ein Sprecher am Dienstag ankündigte. So soll es für das Königs Wusterhausener Schloss keine Onlinebuchungen geben, Karten für bestimmte Zeitfenster sind am Einlass erhältlich.

Wann das gegenüberliegende Dahmelandmuseum am Schlossplatz wieder öffnet, steht noch nicht fest, wie Museumsleiterin Margitta Berger sagte. Hier ist die sehenswerte Ausstellung „700 Jahre Königs Wusterhausen“ und die ebenso empfehlenswerte Sonderausstellung mit Alltagsgegenständen aus der DDR zu sehen.

Anmeldung im Sendermesueum auf dem Funkerberg unter 03375-293601 und museum@funkerberg.de

Von Frank Pawlowski