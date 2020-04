Corona-Erkrankte in Zernsdorf bedankt sich bei ihren Helfern

Königs Wusterhausen

Anruf bei Christel Lehmann in Zernsdorf. Die 79 Jahre alte Vorsitzende des Heimatvereins hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Seit fast zwei Wochen darf sie das Haus nicht verlassen und sich mit niemandem treffen. Die MAZ wollte nun wissen, wie es der Zernsdorferin geht. „Mir geht’s gut!“, sagt Christel Lehmann.

Große Anteilnahme

So hört sie sich auch an. Sie hat sich auf das Telefonat vorbereitet und sich einige Stichpunkte gemacht. Sie erzählt, wie es ihr in der häuslichen Quarantäne bisher ergangen ist. Nach dem MAZ-Bericht über ihre Corona-Infektion meldeten sich viele Freunde und Bekannte aus der Region und aus Zossen bei ihr. „Sie wünschten mir baldige Genesung“, berichtet sie. Im Ort gab es eine große Anteilnahme. Am Gartenzaun wurden Kartengrüße aufgehängt. „Und es waren sogar Blumen im Briefkasten.“

Ein Dankeschön

Deshalb möchte Christel Lehmann zuerst ein großes Dankeschön loswerden. „Ich möchte allen, die mir geholfen und Gutes gewünscht haben, danken. Und allen, die an Corona erkrankt sind, wünsche ich, dass sie schnell wieder gesund werden“, sagt sie. Es gab eine große Welle der Hilfsbereitschaft für sie. Nachbarn erklärten sich bereit, für sie einkaufen zu gehen. „Ich hatte so viele Angebote, das hätte für einen Acht-Personen-Haushalt gereicht.“

Erschreckende Anrufe

Vereinzelt gab es aber auch ganz andere Reaktionen auf den Bericht in der Zeitung. Christel Lehmann holt kurz Luft, bevor sie schildert, was passierte. „Einige Anrufer beschimpften mich. Einer fragte, warum ich so ein Theater mache, es gebe doch viel schlimmere Fälle. Das hat mich sehr betroffen gemacht“, sagt sie. „Es ist erschreckend, aber so sind die Menschen eben.“ Doch von diesen Feindseligkeiten lässt sich Christel Lehmann nicht einschüchtern.

Der Appetit ist wieder da

Die Quarantäne hat sie bisher gut überstanden. Sie gesteht aber, dass es nicht einfach ist. Gesundheitlich geht es ihr besser. Die Appetitlosigkeit, unter der sie so litt ist verschwunden. „Der Appetit ist wieder da, ich kann wieder essen“, erzählt sie. Spezielle Medikamente hat sie nicht bekommen. Sie nimmt nur ihre übliche Medizin. Bald wird sie erneut auf Corona getestet. Sie hofft, dass die Einschränkungen demnächst gelockert werden und sie sich wieder etwas freier bewegen kann.

Beschäftigung in der Quarantäne

Christel Lehmann ist in der Isolation bisher nicht langweilig geworden. Sie schaut kaum Fernsehen, hört aber viel Radio. Die meiste Zeit des Tages widmet sie sich ihrem großen Archiv von Zeitdokumenten aus mehreren Jahrzehnten. „Ich stöbere herum, dabei werden viele Erinnerungen aufgefrischt“, erzählt sie. Bei der Gelegenheit sortiert sie manche Dokumente neu. „Damit kann ich Stunden verbringen.“ Ihre Corona-Erlebnisse notiert sie in Kurzform im Kalender. Vielleicht trägt sie das später in ihr Tagebuch ein, dass sie seit 1948 führt, wenn auch nicht regelmäßig.

Zuversicht am Telefon

Ihre Stimme am Telefon klingt jetzt viel zuversichtlicher als noch vor zwei Wochen, als sie direkt nach dem Befund ziemlich durcheinander war. Dazu hatte auch beigetragen, dass Polizei und Feuerwehr vor ihrem Haus standen, weil sie kurzzeitig nicht erreichbar war. Der Schreck ist ihr immer noch anzuhören. Aber Christel Lehmann blickt längst schon wieder voraus, spricht zum Beispiel über ihren Heimatverein. Die Mitgliederversammlung und alle anderen Termine bis Ende April mussten wegen der Coronakrise abgesagt werden. Vorerst ruhen alle Aktivitäten. „Wenn wir wieder arbeitsfähig sind, werden wir mit dem Kartoffelfest beginnen“, kündigt sie an. Das beliebte Fest fand nach langer Pause im vorigen Jahr erstmals wieder statt, es ist für Ende September am Bürgerhaus geplant.

Keine angeordnete Praxisschließung

Die MAZ wird Christel Lehmann in einigen Tagen wieder anrufen. Sie wird berichten, wie der jüngste Corona-Test ausgegangen ist und wie es weiter geht. In Zernsdorf gab es Spekulationen, ob die Schließung einer Hausarzt-Praxis mit dem Corona-Fall zu tun hat. Der Landkreis Dahme-Spreewald verneinte das auf MAZ-Anfrage. Das Gesundheitsamt haben keine Schließung einer Arztpraxis angeordnet, teilte eine Kreissprecherin mit.

Von Frank Pawlowski