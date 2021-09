Königs Wusterhausen

Nachdem im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Ausbildungsmesse „Zukunft Ausbildung! Find raus was passt.“ nur digital stattfinden konnte, präsentierten sich nun auf der 12. Messe über 60 Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten am Samstag wieder in bewährter Form in der Sporthalle und den Räumen des Oberstufenzentrums in der Brückenstraße in Königs Wusterhausen.

Landrat Loge und Bürgermeisterin Wiezorek eröffnen die Messe

Natürlich unter Einhaltung eines entsprechenden Hygiene-Konzeptes. Wie auch schon in den vergangenen Jahren hatte Landrat Stephan Loge (SPD) die Schirmherrschaft übernommen. Gemeinsam mit der Königs Wusterhausener Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) eröffnete er die Messe. Sein Dank geht an die Aussteller und Organisatoren. Zeige es sich doch, dass die jungen Menschen gemeinsam mit Eltern oder auch Großeltern die Gelegenheit gerne wahrnehmen, um mit den Ausstellern direkt ins Gespräch zu kommen.

Mehr als 75 Berufsbilder und 18 duale Studiengänge

„Wir alle werben um junge Leute im Handwerk und in der Forschung und merken, wie wichtig es ist, Möglichkeiten zu finden, mit ihnen Kontakt zu haben“, erklärt Michaela Wiezorek. Da sei die Messe eine gute Gelegenheit. Über mehr als 75 Berufsbilder und 18 duale Studiengänge konnten sich die Besucher informieren.

Tim war mit seiner Mutter Jana Bakus aus Baruth gekommen, um sich über die Möglichkeiten einer Ausbildung zu informieren. „Sich vor Ort umzuschauen, ist immer besser als online“, sagt Jana Bakus. Ganz sicher ist sich der Neunt-Klässler noch nicht, wo es einmal hingehen soll. So nutze er unter anderem am Stand der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Dahme-Spreewald die Gelegenheit mit einer Virtual Reality-Brille in verschieden Berufsbilder einzutauchen. „Das war sehr spannend und man hat einen guten Einblick bekommen“. Es gebe genügend freie Ausbildungsplätze und Volker Basche vom Jobcenter ermutigte die Besucher zur Berufsberatung zu kommen.

Tim Bakus taucht mit der VR-Brille in verschiede Berufsbilder ein. Als Gesprächspartner hat er Volker Basche an seiner Seite. Quelle: Gerlinde Irmscher

Am Stand von pedag hoffte Jana Ziehnert, doch noch einen Azubi für Fachinformatik zu finden. „Grundsätzlich habe ich heute gute Gespräche geführt, aber ich staune auch, wie viele junge Menschen nicht wissen, was sie eigentlich wollen“, sagt sie. Diese Erfahrung hat auch Andreas Glöckner von UGS in Mittenwalde gemacht. „Es zeichne sich eine Orientierungslosigkeit der jungen Menschen ab“.

Ausbildungsmesse Königs Wusterhausen: Nachfrage nach Praktikumsplätzen hoch

Die Acht-Klässlerin Helena Kliese aus Teupitz war gekommen, um herauszufinden, was für sie auf keinen Fall passt und wo man sich im nächsten Jahr für ein Praktikum bewerben könnte. Viele der Aussteller bestätigten, dass die Nachfrage nach Praktika-Plätzen besonders groß war.

„Mit den rund 1000 Besuchern haben sich unsere Erwartungen erfüllt. Sowohl von den Ausstellern und auch den Besuchern gab es eine positive Resonanz“, freut sich Heike Deckert von der Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald und Projektleiterin der Messe.

Ausbildungsmesse seit 2010

Der Landkreis Dahme-Spreewald und die Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald veranstalten gemeinsam mit den Partnern Agentur für Arbeit Cottbus, dem Jobcenter Dahme-Spreewald, der Industrie- und Handelskammer Cottbus und der Handwerkskammer Cottbus seit 2010 die Ausbildungsmesse.

Von Gerlinde Irmscher