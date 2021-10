Mit einem Jahr Corona-Verspätung unter dem Motto „25 + 1“ wurde am Samstag in der Igelrettungsstation in Königs Wusterhausen das Jubiläum gefeiert. Die Station nimmt jährlich rund 50 bis 80 Igeljunge auf,, die den Winter nicht aus eigener Kraft überleben können. Ein Besuch vor Ort.