Königs Wusterhausen

Der Königs Wusterhausener Wahlausschuss ist zu einer Sondersitzung einberufen worden. Sie findet am 21. April um 16 Uhr im Rathaussaal in der Schlossstraße statt.

Einziges Thema wird ein Antrag der Wählergemeinschaft FWKW sein. Es gehe um die Befreiung von Unterstützerunterschriften für den Kandidaten oder die Kandidatin von FWKW für die Bürgermeisterwahl, teilte Rathaussprecher Reik Anton mit. Die Wählervereinigung will am Mittwoch bekanntgeben, wer ihr Bürgermeisterkandidat ist.

Laut Brandenburger Kommunalwahlgesetz müssen Bewerber mindestens doppelt so viele Unterstützer vorweisen können, wie es Sitze in der örtlichen Vertretung gibt. Die Zahl der Sitze richtet sich nach der Einwohnerzahl. Die Stadtverordnetenversammlung Königs Wusterhausen hat 36 gewählte Vertreter, ein Bürgermeisterkandidat braucht demnach mindestens 72 Unterstützerunterschriften, um zur Wahl zugelassen zu werden. Ausnahme sind Amtsinhaber, die sich zur Wiederwahl stellen, oder Parteien und Wählergruppen, die schon mindestens ein Mandat in der jeweiligen Vertretung haben. FWKW hat vier Sitze in der SVV.

Ex-Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) meldete sich am Dienstag zu Wort. „Ich begrüße die öffentliche Sondersitzung des Wahlausschusses. Ich gehe davon aus, dass die Wahlleitung den an den Wahlausschuss adressierten Schriftverkehr diesem nicht länger vorenthält“, teilte Ennullat mit.

Swen Ennullat wurde am 7. März 2021 bei einem Bürgerentscheid mit 9411 zu 5416 Stimmen abgewählt. Er war seit Oktober 2017 im Amt und für acht Jahre gewählt worden. Die Neuwahl des Bürgermeisters findet am 4. Juli statt, Termin für eine Stichwahl ist der 25. Juli.

Gegen das Ergebnis des Bürgerentscheids wurden 28 Wahleinsprüche eingereicht. Laut Rathaus beziehen sie sich vor allem auf den SVV-Beschluss vom Januar zur Einleitung des Abwahlverfahrens, auf den Wahlkampf sowie auf einzelne Vorfälle zur Briefwahl oder in den Wahllokalen. Die Wahlleiterin prüft die Einsprüche und leitet sie mit ihren Stellungnahmen an die SVV weiter, die über die Einwendungen entscheidet. Dafür war der 10. Mai im Gespräch. Eine aufschiebende Wirkung haben Wahleinsprüche nicht.

Von Frank Pawlowski