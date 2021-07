Königs Wusterhausen

Als die Meldungen von der Flutkatastrophe in Westdeutschland die Runde machten, erinnerte man sich in Senzig an eine alte Bekanntschaft. Zur Kleinstadt Sinzig in Rheinland-Pfalz, die im Hochwasser versank, gab es einst rege Kontakte. Deshalb soll die Fluthilfe nun ganz gezielt dorthin gehen. Senziger helfen Sinzigern in der Not.

Konkretes Projekt

Aus der Idee wurde schnell ein konkretes Projekt. Kinder aus Sinzig sollen zu einem einwöchigen Ferienlager ins Dahemeland eingeladen werden. Dafür sammelt das Netzwerk Senzig gerade Spenden. „Die Idee kommt sehr gut an“, berichtet der Vereinsvorsitzende Jürgen Müller. Wenige Tage nach dem Aufruf sind schon rund 5.500 Euro auf dem Spendenkonto. Die Fußballer wollen ein Benefizspiel veranstalten. Die Angler bereiten einen Spendenlauf vor.

Sperrmüll türmt sich in den Straßen von Sinzig. Das Unwetter hat das Mobiliar zahlreicher Haushalte zerstört. In einer Behinderteneinrichtung kamen durch das Hochwasser zwölf Menschen ums Leben. Quelle: Thomas Frey/DPA

Die Hilfsbereitschaft ist riesengroß. Für 30 Kinder aus Sinzig sollen die Ferienspiele organisiert werden. Sie werden bei Familien und in einem Ferienlager untergebracht. Die ersten Quartiere wurden schon angeboten. Es haben sich auch schon Leute gemeldet, die für die Kinder ein Programm gestalten oder sie bei Ausflügen begleiten wollen.

Suche nach Ansprechpartnern

Aber erst einmal bemühen sich die Senziger um Ansprechpartner in Sinzig. Das Rathaus hat auf die Mail des Netzwerks bisher nicht geantwortet. Jürgen Müller hat volles Verständnis dafür. „Die haben im Moment ganz andere Sorgen“, sagt er. Deshalb wollen die Senziger auch selbst vor Ort sondieren. Eine Senzigerin ist privat auf dem Weg ins Krisengebiet, am Wochenende fährt ein Unternehmer nach Sinzig. Er will schauen, welche Hilfe benötigt wird. Beide werden sich um Kontakte bemühen. „Wir müssen erstmal an die richtigen Leute rankommen“, sagt Jürgen Müller.

Anfang der 1990er Jahre gab es erste Kontakte zwischen Senzigern und Sinzigern, die besonders zwischen den Tischtennisvereinen sehr eng wurden. Vor einigen Monaten erschien im Senzig-Magazin des Netzwerks ein kleiner Beitrag darüber, die Autoren hatten Sinzig auf einer Reise zufällig entdeckt und besucht.

Das Hochwasser richtete dort große Schäden an. Die Flut hat die Bevölkerung unvorbereitet getroffen. In einer Behinderteneinrichtung nahe der Ahr starben 12 Menschen durch das Hochwasser.

Spendenkonto des Vereins

Spenden können mit dem Verwendungszweck „Senzig hilft Sinzig in der Not“ auf ein Spendenkonto eingezahlt werden. Auf der Internetseite des Vereins gibt es weitere Informationen und einen Kontakt für Senziger, die beim Ferienlager mitmachen wollen. Spendenboxen stehen bei Blumen Marion, in der Jasmin Apotheke und im Netzwerk-Treff in der alten Sparkasse.

Von Frank Pawlowski