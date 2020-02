Königs Wusterhausen: Spontane Gedenkminute für Anschlags-Opfer in Hanau

Königs Wusterhausen

Zu einer Gedenkminute für die Opfer des Anschlags in im hessischen Hanau haben sich am Donnerstagabend rund 30 Menschen auf dem Platz vor dem Rathaus in Königs Wusterhausen zusammengefunden. Bei dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag erschoss ein Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln, offenbar aus rassistischen Motiven. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben.

Initiator: Anschlag reiht sich in eine Kette ein

„Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich freue mich darauf!“, so ein Eintrag der AfD LDS auf Facebook. Für Joshua Deweller war dies ein Grund mit, spontan eine Eil-Versammlung bei der Polizei anzumelden. Rund 30 Menschen trafen sich zwei Stunden später vor dem Rathaus in Königs Wusterhausen, um der Opfer von Hanau zu gedenken.Unter ihnen Mitglieder des Jugendbeirates der Stadt, Junge Humanisten, wie ebenso Mitglieder des Ortsbeirates, die gerade auf dem Weg zur Ortsbeiratssitzung waren. „Als wäre der Fall nicht schlimm genug, leider reiht er sich in eine Kette ein – NSU und NSU 2.0, der Mord an Lübcke, der Anschlag in Halle und nun Hanau“, so Joshua Deweller in seiner Ansprache, Er sagte auch, dass man für demokratische Werte in der Gesellschaft steht, für ein gesundes Miteinander trotz verschiedener Meinungen. Dabei bleibe aber zu sagen, dass Faschismus keine Meinung ist, er ist ein Verbrechen. „Mit unserem Mut müssen wir kämpferisch, entschlossen, offen und fröhlich für eine bunte Demokratie einstehen“, erklärt Deweller.

„Wichtig, ein Zeichen zu setzen“

„Es ist wichtig ein Zeichen zu setzten, dass so etwas nicht toleriert wird“, sagt Max Fender vom Jugendbeirat. Annegrit Hübner will mit ihrer Teilnahme ein Signal setzten: „Man sagt oft, die Jugend macht nichts. Wir beweisen heute das Gegenteil“.

Danny Albrecht vom DGB Kreisverband Dahme-Spreewald sagt, dass jeder seine Meinung haben soll aber Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gehören nicht dazu. „Wir müssen zeigen, wofür wir stehen, so was darf nicht noch mal passieren“, erklärt er.

Von Gerlinde Irmscher