Das Stadion der Freundschaft in Königs Wusterhausen bekommt eine Verjüngungskur. Das Vorhaben wurde in einem Ausschuss des Stadtrates vorgestellt. Gebaut wird wahrscheinlich im Sommer.

Das Stadion der Freundschaft an der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen. Die Kunststoff-Laufbahn bekommt eine neue Decke, die Entwässerung am Rand des Rasenplatzes wird komplett erneuert. Außerdem gibt es eine neue Flutlichtanlage. Quelle: Frank Pawlowski