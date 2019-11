Stadt will Grundsteuer anheben

Die Ermittlungen laufen seit dem 30. Juli: Ein Automat in der Sparkassenfiliale in der Bahnhofsstraße in Königs Wusterhausen spuckte mit Verspätung Bargeld aus. Während der Kunde Mitarbeiter über die Komplikationen informierte, nahm ein Unbekannter das Geld an sich. Jetzt liegen Bilder eine Überwachungskamera vor.