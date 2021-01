Königs Wusterhausen: Stadt will Parteien nicht für Abwahl Ennullats plakatieren lassen

Königs Wusterhausen

Rund um den Bürgerentscheid zur Abwahl von Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) steht inzwischen nahezu alles infrage. Unklar ist derzeit sogar, ob und wie im Vorfeld des möglichen Abwahltermins am 7. März Plakate aufgehängt werden dürfen. Die Parteien haben entsprechende Anträge schon Mitte Januar gestellt. Die Genehmigungen dazu sind aber noch nicht erteilt.

Eigentlich ist dazu alles in der Plakatierungssatzung geregelt, die die Stadt vor Jahren erlassen hat. In der steht, unter welchen Bedingungen Plakate aufgehängt werden dürfen. Wer eine Veranstaltung organisiert, darf demnach bis zu 100 Plakate im Stadtgebiet anbringen und muss dafür Gebühren zahlen. Für Wahlen – ausdrücklich heißt es in der Satzung Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen – sind 300 Plakate im Stadtgebiet erlaubt. Gebühren werden dafür nicht fällig.

Anzeige

Ist eine Abwahl eine Wahl?

Bürgerentscheide über die Abwahl eines Bürgermeisters sind im Kommunalwahlgesetz geregelt, also werden sie genauso behandelt. Das sieht man beim Innenministerium so, das sieht man auch in der SVV so. Dennoch hatte die SVV, um Streitereien mit dem Rathaus vorzubeugen, die Satzung zuletzt noch einmal konkretisiert. Man habe unzweifelhaft klarstellen wollen, dass Bürgerentscheide über die Abwahl von Bürgermeistern auch Wahlen sind und deshalb dafür auch plakatiert werden darf, sagt SPD-Mann Georg Hanke.

Zudem wollte man klarstellen, dass in der Kernstadt mehr Plakate aufgehängt werden dürfen als in den Ortsteilen. Das wurde zwar bisher immer so gehandhabt. Aber die Vorschriften dazu waren nicht ganz eindeutig, denn bislang stand in der Satzung nur, dass pro Ortsteil nicht mehr als 25 Plakate aufgehängt werden dürfen. Als die Satzung erlassen wurde, war die Kernstadt aber noch kein Ortsteil. Wenn man in allen acht Ortsteilen nur 25 Plakate aufhängen dürfte, käme man gar nicht auf die Höchstzahl von 300 Plakaten.

Rathaus beanstandete Beschluss

Den Beschluss sah man in weiten Teilen der SVV als unkritisch an. Im Rathaus wertet man das aber anders. Der stellvertretende Bürgermeister, René Klaus, hat den Beschluss beanstandet. Es ist die 27. Beanstandung eines Beschlusses innerhalb von zwölf Monaten.

Ein Bürgerentscheid sei keine Wahl, schreibt Klaus in seiner sechsseitigen Begründung. Es handele sich um eine Abstimmung, die von der Stadt organisiert wird. Die Stadt müsse dabei unparteiisch agieren. Information sei in diesem Zusammenhang wichtig. Dass die SVV als Organ der Stadt aber mit Plakaten Wahlwerbung mache, sei zu viel verlangt.

Streit könnte vor Gericht landen

Wäre das Abwahlbegehren aus den Reihen einer Bürgerinitiative gekommen, dann wäre das etwas anderes, argumentiert Klaus. Bürger hätten keine andere Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Fraktionen könnten aber Beschlussvorlagen ins Netz stellen.

Die SVV-Mehrheit sieht das anders – zumal es gar nicht die Fraktionen sind, die die Plakate beantragt haben, sondern die Parteien. Diese würden aber nicht Organe der Stadt sein.

Letztlich wird auch hier wohl die Kommunalaufsicht klären müssen. Das Thema könnte sogar vor Gericht landen, wenn die SVV-Mehrheit ein Recht auf das Plakatieren durchsetzen will. Allerdings wird die Zeit dafür knapp, der Termin für die Abwahl ist in fünf Wochen.

Abwahltermin noch nicht bekannt gemacht

Ob es bei dem Termin am 7. März bleibt, ist aber ebenfalls offen. Bislang ist er vom Rathaus nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Die Rathausspitze hält den Beschluss zum Bürgerentscheid für rechtswidrig und hat rechtliche Schritte angekündigt. Unklar ist zudem, inwieweit im Rathaus an der Organisation des Bürgerentscheids gearbeitet wird. Die zuständige Wahlleiterin, Dana Zellner, hatte sich in der vorigen Woche krank gemeldet. Ihre Stellvertreterin, Andrea Schulz, hatte ihr Amt kurz darauf niedergelegt.

Von Oliver Fischer