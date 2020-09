Königs Wusterhausen

In der Diskussion um die Zukunft der Grundschulen in Königs Wusterhausen drängen Stadtpolitiker darauf, die Standorte für den erwarteten Bedarf zu erweitern. Infolge des anhaltenden Zuzuges seien die Kapazitäten der Grundschulen „über ihre Grenzen hinaus ausgeschöpft“. Das Prinzip der „kurzen Wege für kurze Beine“ müsse weiter gelten. Die CDU-Fraktion hat einen Vorschlag unterbreitet, wie das erreicht werden kann. Aus dem Rathaus gibt es unterdessen einen anderen Vorschlag zur künftigen Schullandschaft.

Antrag für die SVV

Die CDU will sicherstellen, dass alle Kinder in die für ihren Ortsteil vorgesehene Grundschule gehen können. So steht es in einem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung in Königs Wusterhausen am 7. September. Die Stadtverwaltung wird darin aufgefordert, ausreichende Kapazitäten für die Grundschulen in der Stadt zu planen. Der „unbewältigte Kita-Notstand“ in der Stadt weite sich zum „Grundschul-Notstand“ aus, begründet die Fraktion den Antrag.

Anzeige

Die Grundschule Senzig. Quelle: Frank Pawlowski

Weitere MAZ+ Artikel

Beim Raumbedarf soll dabei ein Puffer eingebaut werden, mit dem auch höhere Schülerzahlen abgefangen werden können. Besonders für die Grundschule in Zernsdorf, zu deren Einzugsbereich auch Kablow gehört, sieht die CDU einen Handlungsbedarf. In Zernsdorf wurden in diesem Jahr erstmals drei erste Klassen eingeschult. Im Ortsbeirat geht man davon aus, dass diese Schülerzahlen auch in den kommenden Jahren erreicht werden.

Drei neue Klassen

Laut der stellvertretenden Ortsvorsteherin Anja Boelitz ( CDU) werden 66 Kinder im Jahr 2021 das Einschulungsalter erreichen. Weitere Zuzüge von Familien seien dabei noch nicht berücksichtigt. Sie rechnet deshalb damit, dass wieder drei neue Klassen gebildet werden müssen. Die Schule ist aber nur für eine zweizügige Belegung ausgelegt. Schon jetzt reicht der Platz dort aber nicht mehr aus.

Wie zuvor schon der Ortsbeirat fordert die CDU-Fraktion zunächst die Aufstellung von Containern für drei erste Klassen mindestens bis zum Schuljahr 2023/24. Die Stadtverwaltung soll dafür bis Ende Oktober einen detaillierten Zeitplan vorlegen und einen Standort benennen. Gleichzeitig wird das Rathaus aufgefordert, einen SVV-Beschluss von 2017 zur Erweiterung der Schule endlich umzusetzen und einen Bebauungsplan aufzustellen. Das hatte zuvor der Ortsbeirat ebenfalls gefordert. „Die Möglichkeit für die Erweiterung der Grundschule Zernsdorf ist geschaffen worden und muss genutzt werden. Das könnte den Bedarf für die nächsten Jahrzehnte decken“, sagte Anja Boelitz.

Die Grundschule Zeesen wird neu gebaut. Quelle: Frank Pawlowski

Neben Zeesen, wo für 22 Millionen Euro eine neue Grundschule gebaut werden soll, und Zernsdorf hält die CDU eine Schulerweiterung für „zwingend erforderlich“. In Senzig liegen die Neubaupläne seit einigen Jahren wegen der Standortfrage auf Eis. Dort stehen bereits Container mit zusätzlichen Klassenräumen. In der Stellungnahme des Rathauses zum CDU-Antrag wird darauf hingewiesen, dass die finanziellen Auswirkungen des Antrags sich derzeit nicht beziffern ließen und zusätzliche Belastungen angesichts der Haushaltslage zu vermeiden seien.

Vorschlag des Rathauses

Am Freitag veröffentlichte das Rathaus einen eigenen Vorschlag zur künftigen Schullandschaft in Königs Wusterhausen. Begründet wird das ebenfalls damit, dass der Zuzug nach Königs Wusterhausen sich „ungebremst fortsetzen“ werde. Die Schullandschaft müsse mit dieser Entwicklung mithalten. Deshalb soll die Schulbezirkssatzung überarbeitet und eine neue kommunale Grundschule gegründet werden. Es wäre die siebente in Königs Wusterhausen.

Die Schulbezirkssatzung legt die Einzugsgebiete für die Grundschulen fest. Die neue Grundschule soll in einer städtischen Immobilie untergebracht werden, die „alle Voraussetzungen einer sofortigen Nutzung“ erfüllt, wie die Stadt mitteilt. Mit dem derzeitigen Mieter seien die „vertraglichen Entscheidungen“ bereits getroffen worden.

Container als Übergangslösung

Er werde bei der Suche nach einer neuen Immobilie unterstützt, da sein Konzept eine Bereicherung für die Stadt sei. „Die Bildungsangebote für unsere Kinder sollen möglichst vielfältig sein“, wird Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) in der Mitteilung zitiert. Zum Mieter und zu dem Objekt werden keine Angaben gemacht. Als Übergangslösung bis zur Inbetriebnahme der neuen kommunalen Grundschule werde derzeit die Errichtung einer Containervariante an einem bestehenden Grundschulstandort geprüft. Wo das ist, bleibt ebenfalls offen. Der Pressesprecher war für eine Nachfrage am Freitagnachmittag nicht erreichbar.

Die Pläne sollen im nächsten Bildungsausschuss vorgestellt werden. Stadtpolitiker reagierten überrascht auf den Vorstoß. „Wir sind mehr als erstaunt und irritiert. Wir sehen das sehr skeptisch“, sagte SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz. Erst im jüngsten Bildungsausschuss sei intensiv mit Rathausvertretern über die Schulen beraten worden. Da sei davon keine Rede gewesen.

Von Frank Pawlowski