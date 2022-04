Königs Wusterhausen: Stadt zeichnet drei Ehrenamtlerinnen aus

Königs Wusterhausen

Mit einer Festveranstaltung hat sich die Stadt Königs Wusterhausen am Mittwoch bei einigen Einwohnern dafür bedankt, dass sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Stadtgesellschaft engagieren. „Ich bin begeistert über das starke Bürgerengagement in der Stadt und finde es sehr wichtig, danke für diese Arbeit zu sagen“, sagte Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) bei der Veranstaltung im Rathaussaal. „Diese Veranstaltung soll ein Anfang sein. Aber wir wissen auch, dass wir noch viel Luft nach oben haben.“

Den Ehrenamtstag gab es in Königs Wusterhausen zwar schon vorher, in den vergangenen zwei Jahren fiel er aber wie vieles andere der Coronapandemie zum Opfer. Das sei insofern besonders bedauerlich gewesen, weil das Ehrenamt in dieser Zeit besonders wichtig für die Stadt war, so die Bürgermeisterin.

Drei von sechs Ehrungen persönlich vorgenommen

Die Stadt hatte deshalb einen kleinen Empfang im Rathaussaal organisiert, bei dem auch das Königs Wusterhausener Kabarett „Märkwürdig“ eine Sondervorstellung mit einem Best-of-Programm gab. Eingeladen waren vor allem Vertreter der Wohlfahrtsverbände, von denen einige allerdings kurzfristig absagen mussten.

Lesen Sie auch Königs Wusterhausen: So lief der Ehrenamtstag 2019

Dem fielen dann auch einige Ehrungen zum Opfer, die die Stadt eigentlich vornehmen wollte. Geplant war, dass sechs Ehrenamtliche zum Dank für ihre langjährige Arbeit eine Urkunde und einen Blumenstrauß bekommen, letztlich konnten aber nur drei überreicht werden.

Sigrun Gericke für Arbeit beim DRK ausgezeichnet

Eine davon erhielt Sigrun Gericke, die inzwischen seit 40 Jahren Mitglied im Deutschen Roten Kreuz ist und als Gruppenleiterin beim Jugend-DRK die Erste-Hilfe-Ausbildung betreut. Das Jugend-DRK bildet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Ersten Hilfe und im Sanitätsdienst aus, wodurch für viele der Weg in medizinische oder Pflegeberufe geebnet wird.

Sigrun Gericke vom DRK. Quelle: Oliver Fischer

Ältere Jugendliche unterstützen auch Notfallsanitäter bei Einsätzen oder sichern Veranstaltungen mit ab. Sigrun Gericke koordiniert diese Jugendarbeit als Gruppenleiterin. Wegen der Corona-Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren sei die Arbeit allerdings zurückgefahren worden, sagt sie. „Wir haben dadurch leider auch Kinder und Jugendliche verloren und müssen nun einiges wieder neu aufbauen.“

Maya Riediger: 30 Jahre Eine-Welt-Laden

Ebenfalls geehrt wurde Maya Riediger, die Vorsitzende des Vereins „Wir für eine Welt“ ist. Der Verein betreibt mit etwa 20 Unterstützern und Mitgliedern ehrenamtlich den Eine-Welt-Laden in der Stadt, in dem fair gehandelte Lebensmittel und Kunsthandwerk verkauft werden. Das Geschäft war als eines von wenigen in der Stadt während der gesamten Lockdown-Phase offen. „Wir konnten deshalb auch Anlaufstelle sein für Menschen, die vielleicht auch einfach mal ein Gespräch suchen wollten“, sagt Maya Riediger. „Das haben die Kunden sehr honoriert.“ Was wiederum auch den Ehrenamtlichen ein Gefühl der Wertschätzung gab.

Maya Riediger vom Eine-Welt-Laden in Königs Wusterhausen. Quelle: Oliver Fischer

Diese Wertschätzung sei für das Ehrenamt wichtig, so die Vereinsvorsitzende. In der Zusammenarbeit mit der Stadt habe man diese Wertschätzung zuletzt aber auch erfahren. Während es in den vergangenen Jahren oft schwierig gewesen sei, Zuschüsse zu beantragen, habe sich die Situation zuletzt deutlich verbessert. Aktuell bereitet der Verein eine Feier zu seinem 30-jährigen Bestehen vor. „In diesem Zusammenhang war die Zusammenarbeit sehr angenehm. Wir hatten das Gefühl, man schätzt unsere Arbeit wirklich“, sagt Maya Riediger.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geehrt wurde außerdem Regina Völckert, die sich seit vielen Jahren bei der Volkssolidarität (VS) Bürgerhilfe engagiert und pflegebedürftige Menschen zuhause betreut. Nicht persönlich erscheinen konnten Jana Königs, die als Hospizhelferin eine Familie jahrelang beim Umgang mit einer schweren Krankheit unterstützt hat, Tamara Reddig, die ehrenamtlich das Awo-Seniorenheim Königs Wusterhausen unterstützt und Lidia Scheifer, die in der Tee- und Wärmestube in Königs Wusterhausen arbeitet.

Von Oliver Fischer