Königs Wusterhausen

Die Feuerwehrführung in Königs Wusterhausen hat sich in den Abwahlkampf im Königs Wusterhausener Rathaus eingeschaltet, auf schnelle Lösungen für zwei geplante Wachen gedrängt und dabei die Stadtverordneten kritisiert. Die neue Hauptwache werde dringend benötigt, auch das Gerätehaus in Wernsdorf müsse schnellstens kommen, heißt es in einer Mitteilung. Die stockenden Diskussionen um den Haushalt für 2021 und die Ablehnung des neuen Haushaltsenwurfs für 2020 habe man deshalb mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen.

Der Sachgebietsleiter Brandschutz im Rathaus, Sandro Viehöfer, macht für die Verzögerungen allein die Stadtverordneten verantwortlich. Aus seiner Sicht „wurde von Seiten der Stadtverwaltung und der Feuerwehr alles getan, um die Stadtpolitik auf ihre Verantwortung hinzuweisen“, so Viehöfer. Die Stadtpolitik setze sich aber nicht hinreichend für die Feuerwehr ein. Auch wegen der drohenden Abwahl von Bürgermeister Swen Ennullat sei er besorgt. Dadurch könnten sich die Maßnahmen weiter verzögern. Die Mitteilung war vom Rathaus veröffentlicht worden.

Scheetz: „SVV hat alle nötigen Beschlüsse gefasst“

Im Lager der Stadtverordneten-Mehrheit rief die Mitteilung Empörung hervor. Mehrere Stadtverordnete sagten, dass der Bürgermeister die Feuerwehr instrumentalisiere und dass Unwahrheiten verbreitet werden. „Die SVV hat alle nötigen Beschlüsse zum Bau der Hauptfeuerwache und des Gerätehauses in Wernsdorf gefasst. Das Rathaus muss sie nur umsetzen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Ludwig Scheetz. Zwar habe die Stadt nach wie vor keinen Haushalt für 2020. „Die Feuerwehr ist aber eine Pflichtaufgabe, und für Pflichtaufgaben kann die Stadt auch in der vorläufigen Haushaltsführung Mittel freigeben. Das macht sie an anderen Stellen auch“, so Scheetz. Man werde aber trotzdem den Dialog zu allen Ortswehren suchen.

Von Oliver Fischer