Königs Wusterhausen

Ursprünglich war die Übergabe der Stadtbroschüre für den Sachkundeunterricht in den Königs Wusterhausener Grundschulen anlässlich der 700-Jahr Feier der Stadt im April geplant, was coronabedingt dann nicht ging. Nun hat die Bürgerstiftung, deren aktuelles Projekt „Mein Heimatort Königs Wusterhausen“ war, die symbolische Übergabe der Broschüre nachgeholt. „Was lange währt, wird endlich gut“, begrüßte Projektleiterin Cornelia Kliem die Anwesenden und bedankte sich bei allen, die zum Entstehen beigetragen haben wie Ideengeber Karsten Kalz und Steffen Reddig für die kreative Umsetzung. „Dank auch an die Sponsoren, ohne die wir das Projekt nicht hätten umsetzten können“, so Knut Wischmann, Vorsitzender der Bürgerstiftung.

Von Gerlinde Irmscher