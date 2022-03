Königs Wusterhausen

Die Stadt Königs Wusterhausen hatte in den vergangenen Jahren nicht viel zu feiern – obschon es eigentlich Anlässe zur Genüge gegeben hätte. 700 Jahre ist die Stadt 2020 alt geworden. 100 Jahre Rundfunkgeschichte hätten auch begossen werden sollen. Die geplanten Festivitäten mussten aber aus bekannten Gründen abgesagt werden, genau wie das als Ersatz geplante Fest im darauffolgenden Jahr. 2022 soll es nun aber ein Stadtfest geben, komme, was wolle, sagt Bürgermeisterin Michaela Wiezorek. Die Vorbereitungen dafür laufen, als Termin ist der 25. Juni vorgesehen, eine erneut Absage kommt – so heißt es zumindest im Rathaus – in diesem Jahr nicht infrage.

Aber, auch das stellt die Bürgermeisterin klar: Das Fest wird sich nicht mehr aufs Stadtjubiläum beziehen und es soll auch deutlich kleiner werden als die einst geplanten und wiederholt abgesagten Feierlichkeiten. Von etwa 15.000 Besuchern ist die Rede. „Es wird ein Fest aus unserer Stadt heraus für unsere Stadt“, so Wiezorek.

Motto: „Unser Königs Wusterhausen“

Das Motto soll deshalb „UKW“ heißen. Zum einen ein kleiner Verweis auf den Funkerberg, der allerdings ins Festgelände gar nicht einbezogen ist. Vor allem aber eine Abkürzung für „Unser Königs Wusterhausen“. Denn die Hauptakteure sollen alle aus der Stadt kommen.

Geplant ist, dass es zwei Feierareale geben soll. Eines davon ist großflächig und soll sich vom Kirchplatz aus über die Bahnhofstraße den Schlosspark und die Mühleninsel ziehen. Am Kirchplatz soll eine Bühne aufgebaut werden. Nachdem das Fest am Abend des 24. Juni mit einer Serenade in der Kirche eröffnet wird, soll es dort am 25. eine Ehrenamtsmeile geben, auf der sich Vereine und Ehrenamtler präsentieren. Gewerbetreibende aus der Stadt sollen sich an der Organisation und Ausgestaltung aktiv beteiligen.

Nach zwei Jahren Feierflaute soll es am 25. Juni am Schloss wieder rund gehen. Quelle: G.I.

Es wird eine Meile der Kreishandwerkerschaft geben, die von Handwerksbetrieben bestückt wird. Eine Jugendbühne soll von Radio Fritz bespielt werden, auch das Dahmeland-Museum wird in diesem Bereich zu den Akteuren gehören. Auf einer Streetfood-Meile werden die Gäste versorgt. Das Schloss wird ebenfalls ins Fest eingebunden.

Landwirtschaft, Politik und Gewerbe finden am Rathaus Platz

Das zweite Festareal, das gleichzeitig bespielt wird, ist kleiner und befindet sich hinter dem Rathaus. Dort soll unter anderem die Landwirtschaft ihren Platz finden und Produkte anbieten. Die Stadtverwaltung wird dort Angebote machen, genau wie die Ortsbeiräte aller Ortsteile, die dort das politische Königs Wusterhausen präsentieren. Die Gewerbetreibenden aus der Schederstraße werden ebenfalls einen Teil des Programms bestreiten.

„Das Konzept ist bewusst dezentral gehalten“, sagt Michaela Wiezorek. Der Grund: Die Besuchermenge verläuft sich – und falls es doch noch Corona-Auflagen oder -Einschränkungen geben sollte, hätten diese so die geringsten Auswirkungen.

Königs Wusterhausener Höfenacht am 3. September

Für die Bürgermeisterin selbst wird der Tag ein Spagat – denn parallel findet die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA statt, auf der Königs Wusterhausen in diesem Jahr gemeinsam mit Wildau und Schönefeld einen eigenen Stand bestreiten will – natürlich mit der Rathauschefin. Wiezorek: „Ich werde mich zerteilen müssen.“

Ein weiterer wichtiger Termin für das Amüsement in der Stadt steht ebenfalls fest: Am 3. September soll erstmals seit drei Jahren wieder eine Höfenacht stattfinden. Bei der Veranstaltung, die es seit 2010 in Königs Wusterhausen gibt, werden innerstädtische Hinterhöfe und Passagen von Unternehmern und Privatleuten als Bühne, Marktplatz oder Veranstaltungsort uminterpretiert. Die Höfenacht zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt, sie fiel in den vergangenen beiden Jahren aber wie alles andere auch der Corona-Pandemie zum Opfer.

