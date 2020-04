Die Königs Wusterhausener Stadtgutscheine sind jetzt sehr gefragt

Königs Wusterhausen

Da war Karin Spengemann sprachlos. Mit dieser Resonanz hatte die Vorsitzende des Königs Wusterhausener Vereins Citypartner nicht gerechnet. „Wir haben lauter schöne Bestellungen bekommen“, sagt sie freudestrahlend. Seit einigen Tagen können die Stadtgutscheine für lokale Einkäufe in der Innenstadt im Internet auf www.stadtgutschein.kw-city.de bestellt werden. Diese Möglichkeit wurde sofort ausgiebig genutzt.

Starthilfe nach der Krise

Da die meisten Geschäfte wegen der Corona-Krise geschlossen sind, hatte der Verein dazu aufgerufen, die Gutscheine für „die Zeit danach“ zu erwerben und zu verschenken. Das helfe den Königs Wusterhausener Gewerbetreibenden, wieder in Schwung zu kommen, wie Karin Spengemann sagte. Gerade jetzt erfüllen die Gutscheine für den Verein noch einen weiteren Zweck. Sie eigenen sich besonders gut als kleines Geschenk und Dankeschön für Corona-Helfer in der Nachbarschaft.

Bestellung auch telefonisch möglich

Die Gutscheine können nun auch telefonisch bestellt werden unter der Nummer 0152-37234814. „Das dürfte vor allem für ältere Leute interessant sein, die sich online nicht zurechtfinden“, sagt Karin Spengemann. Ein Stadtgutschein kostet zehn Euro, er kann in 29 Geschäften und Gastrononiebetrieben der Königs Wusterhausener Innenstadt eingelöst werden. Wer mehr als fünf Gutscheine auf einmal erwirbt, bekommt einen gratis dazu.

Verbandsvorsteher Peter Sczepanski vom MAWV hat eine Großbestellung für Stadtgutscheine abgegeben. Quelle: Privat

Der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband MAWV hat gleich 50 Gutscheine bei den Citypartnern bestellt. Die Mitarbeiter bekommen sie als kleinen Bonus, wie Verbandsvorsteher Peter Sczepanski berichtet. Der Verband hat seinen Sitz in Königs Wusterhausen. Peter Sczepanski findet die Aktion des Vereins gut. „Wir wollen an unserem Heimatsitz das regionale Gewerbe unterstützen. Da bieten sich die Stadtgutscheine an“, sagte er der MAZ. Die Corona-Krise beeinträchtigt das MAWV-Geschäft nicht. „Alle Leute sind an Bord und gesund“, so der Verbandsvorsteher. Die Wasserwerke laufen im Normalbetrieb, das Investitionsprogramm werde wie geplant abgearbeitet. Nur der Austausch einer Abwasserleitung in der Köpenicker Straße sei verschoben worden, um die Zufahrt zum Achenbach-Krankenhaus nicht einzuschränken.

Bei den Stadtgutscheinen folgte der Verband dem Beispiel der Zeesener Schelchen GmbH, die Stadtgutscheine den 140 Mitarbeitern zum Geburtstag schenkt. Das Unternehmen will damit die Angebote in der Stadt bekannter machen und die lokalen Händler unterstützen.

Der stellvertretende Königs Wusterhausener SVV-Vorsitzende Dirk Marx (l.) und die Vorsitzende des Vereins Citypartner, Karin Spengemann, ziehen bei den Stadtgutscheinen an einem Strang. Quelle: Privat

Der stellvertretende Vorsitzende der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung, Dirk Marx (parteilos), will die Aufwandsentschädigung vom März für den Kauf von Stadtgutscheinen verwenden, immerhin 150 Euro. „Wir hatten ja keinen Aufwand, weil kaum Sitzungen stattfanden“, sagte er. Marx hofft, dass weitere Stadtverordnete die lokalen Händler auf diese Weise unterstützen: „Wir müssen gerade in diesen Zeiten an einem Strang ziehen.“

Von Frank Pawlowski