Königs Wusterhausen

Für Kinder in Königs Wusterhausen soll auch künftig sichergestellt sein, dass sie möglichst kurze Wege zur Grundschule haben. Der Bürgermeister soll dazu eine Planung mit baulichen und organisatorischen Lösungen vorlegen. Ziel sei es, dass alle Kinder in die für ihren Ortsteil vorgesehene Grundschule gehen können.

Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Es herrschte dabei seltene Einigkeit. Der Antrag der CDU wurde von allen Fraktionen unterstützt. Ebenfalls wird die Verwaltung aufgefordert, einen Beschluss von 2017 zur Erweiterung der Grundschule in Zernsdorf umgehend umzusetzen. Übergangsweise sollen in den Schuljahren 2021 bis 2024 Container für drei erste Klassen aufgestellt werden.

Anzeige

Abstimmung am Mittwoch in der SVV. Quelle: Frank Pawlowski

Weitere MAZ+ Artikel

Ortsvorsteherin Katrin Schwitalla (parteilos) hatte zuvor in der SVV noch einmal eindringlich die Lage beschrieben. Laut Schwitalla werden in den kommenden Jahren mindestens 60 Kinder jährlich eingeschult werden. Weitere Zuzüge von Familien seien da noch gar nicht mit eingerechnet. Zum Schulcampus mit Schule und Hort zählte sie den benachbarten Jugendclub mit. „Wir brauchen jetzt die Erweiterung“, sagte sie.

Mit dem Beschluss haben die Stadtpolitiker den Vorstellungen von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) eine Absage erteilt. Er wollte die Erweiterung der Zernsdorfer Schule vorerst nicht weiter vorantreiben und die Ergebnisse einer Untersuchung zu Kapazitäten von Schulen und Kitas in der Stadt abwarten. Der so genannte Bildungsentwicklungsplan soll im Februar vorliegen. Stadtpolitiker begrüßten das, sehen aber für Zernsdorf jetzt einen Handlungsbedarf.

SVV trägt Änderung der Schulbezirke nicht mit

Die vom Bürgermeister angekündigte Änderung der Schulbezirke wird vom Stadtrat ebenfalls nicht mitgetragen. Ennullat will, dass es größere Überschneidungen gibt, mehr Kinder als bisher müssten dann in Nachbarorten zur Schule gehen. Die zuständige Fachbereichsleiterin hatte Schulstandorte im eigenen Wohnort zuletzt als „Luxus“ bezeichnet. Das sorgte am Mittwoch abermals für großen Unmut und für Unverständnis bei Stadtverordneten. „Kurze Wege sollten der Standard sein, kein Luxus“, sagte die Fraktionschefin der Bündnisgrünen, Ines Kühnel.

Bürgermeister Swen Ennullat saß nach zwei Stunden alleine da. Seine Mitarbeiter verließen die Sitzung wegen Corona. Er wollte auch gehen, wurde aber angewiesen, zu bleiben. Quelle: Frank Pawlowski

Ennullat warb im Stadtrat dafür, über Ortsteile hinweg zu denken. „Wir sind eine Stadt“, sagte er. Laut dem SVV-Beschluss soll es künftig Überschneidungen bei den Schulbezirken aber nur punktuell und zeitlich begrenzt geben. Maßgabe sei das Prinzip „kurze Beine, kurze Wege“, wie es wörtlich im Titel des CDU-Antrags steht. Die Planung zur Schaffung ausreichender Kapazitäten in den Grundschulen soll im November vorgelegt werden. Ennullat erklärte noch in der Sitzung am Mittwoch, dass das nicht zu schaffen sei.

Zur Ankündigung der Stadtverwaltung, eine siebente Grundschule gründen zu wollen, gab es einige Nachfragen. SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz forderte den Bürgermeister auf, die Stadtverordneten einzubeziehen bei den Überlegungen zur künftigen Schullandschaft. Stadtverordnete kritisierten die Absicht, dass für die neue Grundschule die Montessori-Schule in Niederlehme-Ziegenhals weichen soll. Bürgermeister Ennullat wollte im öffentlichen Teil nichts dazu sagen, es gehe um eine Vertragsangelegenheit. Er verwies auf Gespräche mit dem Bildungsministerium zum Gründung der Schule. Für Ludwig Scheetz fehlt dem Bürgermeister dazu das Mandat der SVV.

SVV-Sitzungen sollen live im Internet gestreamt werden

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde am Mittwoch, die Stadtratssitzungen künftig im Internet in Bild und Ton live zu übertragen. Die CDU hatte das beantragt. Fraktionschef Christian Möbus verwies auf Beispiele in Nachbarorten, die in der Corona-Pandemie die Livestreams eingeführt haben. „Das hat gezeigt, wie einfach es ist, das einzurichten“, sagte er. Gefilmt werden nur die Stadtverordneten und der Bürgermeister, nicht die Besucher.

Mit den Übertragungen sollen mehr Einwohner die Möglichkeit haben, sich zu informieren. In Zeuthen und Mittenwalde werden vor allem die Aufzeichnungen gut genutzt, die auf der Seite der Kommunen veröffentlicht werden. Das Königs Wusterhausener Rathaus hatte von den Livestreams abgeraten, unter anderem wegen der Kosten.

Von Frank Pawlowski