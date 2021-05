Königs Wusterhausen

Die Fraktion FWKW in der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung ist geschrumpft. Steffen Clasen hat Anfang Mai seinen Austritt aus der Fraktion erklärt. Damit besteht die Fraktion nur noch aus drei Mitgliedern. Clasen gab als Grund für seinen Austritt inhaltliche Differenzen an.

FWKW hatte nach der Kommunalwahl 2019 vier Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Da der damalige Vorsitzende Stefan Lummitzsch etwa zur Zeit der Kommunalwahl aus der Wählergemeinschaft ausgeschlossen wurde, zog Lummitzsch als Fraktionsloser in der SVV ein und gehört inzwischen dem fraktionsübergreifenden „Bündnis 21“ an, das in der gespaltenen Stadtverordnetenversammlung als politischer Gegner von FWKW gewertet werden kann. Die FWKW-Fraktion hatte trotzdem bislang vier Mitglieder, weil der parteilose Raimund Tomczak der Fraktion beigetreten ist.

Clasen will als Fraktionsloser in der SVV bleiben

Steffen Clasen, der im Lauf der Wahlperiode für Dietmar Rechenberg nachgerückt war, will seinen Sitz in der SVV ebenfalls behalten und vorerst als fraktionsloser Stadtverordneter arbeiten. Ob er sich später möglicherweise anderen Fraktionen anschließt, ließ er offen. Mit seinem Ausscheiden verändern sich auch die Kräfteverhältnisse in der SVV. Dadurch müssen Ausschüsse umbesetzt werden.

FWKW hatte zuletzt auch offengelegt, dass es außerhalb der Arbeit in der SVV eine bemerkenswerte Mitgliederdynamik gibt. Anfang April beantragte die Wählergemeinschaft, dass 21 Namen von der Liste der Nachrücker gestrichen werden. Diese Mitglieder hatten alle bei der Kommunalwahl im Mai 2019 für FWKW kandidiert und sind seither aus der Wählergemeinschaft ausgetreten. FWKW hatte damals 37 Kandidaten ins Rennen geschickt.

Von Oliver Fischer