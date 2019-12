Wegen einem Euro: Stellvertretende SVV-Vorsitzende Elke Voigt tritt zurück

Königs Wusterhausen

Die stellvertretende Vorsitzende der Stadtverordneten von Königs Wusterhausen, Elke Voigt ( SPD), hat in der Sitzung am Montagabend ihren Rücktritt vom Amt verkündet. Anlass ist ein Bescheid, den sie vom Bürgermeister erhalten hatte. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hatte Voigt darin vorgeworfen, Informationen an die Öffentlichkeit gegeben zu haben, die nicht öffentlich waren. Voigt bestreitet das. In ihrer Stellungnahme ging sie auf die Vorwürfe zwar nicht näher ein, sagte aber: „Der mir vorgeworfene Sachverhalt ist nicht zutreffend, eine Schuldhaftigkeit weise ich zurück.“

Umgang „nicht hinnehmbar“

Die Stadtverordneten hatten nach MAZ-Informationen in nicht öffentlicher Sitzung über die Höhe des Ordnungsgeldes für Voigt entschieden. Letztlich einigte man sich auf einen Betrag von einem Euro. Der Bescheid sei ihr Ende voriger Woche zugegangen.

Ob sie den Euro bezahlt oder gegen den Bescheid in Widerspruch geht, werde sie noch entscheiden, sagte Voigt. Einerseits wolle sie weiteren öffentlichen Schaden für die Stadt abwenden, der durch eine rechtliche Auseinandersetzung entstehen könnte. Andererseits gehe es auch um den Umgang miteinander, der so nicht hinnehmbar sei.

Kritik am Miteinander

Damit begründete Elke Voigt auch ihren Rücktritt. „Um das Amt ausüben zu können, muss ein sachliches Verhalten gegenüber uns und der Bürgerschaft zugrunde liegen. Da ich das nicht sehe, halte ich den Rücktritt für unabdingbar.“

Von Oliver Fischer