Vor dem Königs Wusterhausener Bahnhof haben Montagvormittag die Straßenbauarbeiten begonnen. In der Maxim-Gorki-Straße wir das alte Pflaster entfernt. Der Abschnitt bekommt eine Schicht aus Asphalt.

Ein Bagger hatte bis zum am Mittag die ersten Steine aus dem Boden geholt. Zwischen Bank und Imbiss am Bahnhofsvorplatz klafft in der Gorkistraße ein Loch. Von hier aus geht es langsam in Richtung Kreisverkehr weiter. Die Straße ist wegen der Bauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schlossstraße. Der Hinweis vor der Ampel in der Brückenstraße ist aber leicht zu übersehen. Die Parkplätze auf dem Bahnhofsvorplatz sind nicht erreichbar, der Zugang zum Bahnhof ist gewährleistet.

Vollsperrung bis 17. Juli

Die Vollsperrung ist bis 17. Juli geplant, wie das Rathaus mitteilte. Die Oberfläche des Natursteinpflasters sei in einem sehr schlechten Zustand. „Durch den Austausch des Belags soll die Straßenquerung für Fußgänger wieder sicherer werden.“ Die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) hat die Ersatzhaltestellen in der Maxim-Gorki-Straße/ Ecke Eichenallee und an der Gerichtsstraße/ Ecke Brückenstraße errichtet.

Die RVS hat Haltestellen in der Gerichtsstraße kurz vor dem Kreisverkehr sowie vor der Ampelkreuzung zur Brückenstraße eingerichtet. Die Rechtsabbieger-Spur ist deshalb gesperrt. Auf der Geradeausspur ist nun auch das Rechtsabbiegen möglich.

Von Frank Pawlowski