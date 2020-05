Streit um Absage der Sitzung der Stadtverordneten

Königs Wusterhausen

Fand am Mittwochabend in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen eigentlich eine Stadtverordnetenversammlung statt? Sogar das ist umstritten. Geht es nach Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) war das eindeutig zu bejahen. Wie nach der Absage der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Laura Lazarus ( CDU), zu erwarten, war das Plenum zwar spärlich besetzt, doch war der Verwaltungschef entschlossen, eine Sitzung durchzuführen. Am Ende gab es so etwas wie eine Sitzung, mit ein wenig Debatte, mit Schuldzuweisungen – aber ohne jeden Beschluss.

Nicht beschlussfähig

Denn beschlussfähig war das Gremium nicht. Das stellte Fachbereichsleiterin Andrea Schulz auf einen entsprechenden Antrag von Christian Dorst (Wir für KW/BVO) fest. Es waren ihrer Zählung zufolge lediglich 15 Stadtverordnete anwesend – für die Beschlussfähigkeit hätte es die „Hälfte der gesetzlichen Vertreter“ (also 19 von 37) sein müssen.

Anwesend waren Vertreter von FWKW, AfD, UBL/UFL – und eben Dorst und Georg Hanke ( SPD) sowie Stefan Jablonski ( CDU), der im Zuschauerraum saß. Hanke legte allerdings Wert auf die Feststellung, dass „es sich nicht um eine Sitzung der SVV handelt, sondern um ein nettes Beisammensein“.

„Behauptungen entbehren jeglicher rechtlichen Grundlage“

Dies blieb nicht unwidersprochen. „Die Behauptungen von Herrn Hanke entbehren jeder rechtlichen Grundlage“, sagte Ennullat. Hanke schade dem Ansehen der Stadtverordnetenversammlung. „Es gibt keine Absage der Vorsitzenden“, stellte er fest. Jan Schenk ( AfD) sah das ähnlich: „Ich rüge offiziell, dass die Absage formell nicht rechtmäßig ist.“

Im Ergebnis änderte das jedoch nichts an der fehlenden Beschlussfähigkeit. So wurde zwar auch – ablehnend – über den Kunstrasenplatz gesprochen, doch wurde dazu eben kein Beschluss gefasst. Entsprechend nicht zur Abwahl von Lazarus, zu der ebenfalls ein Antrag vorlag. Hierzu wollte Ennullat nach eigenem Bekunden eine „Lanze für Lazarus“ beziehungsweise deren Abwesenheit brechen: „Es ist immer schwer, zu einer Sitzung zu kommen, auf der die eigene Abwahl steht.“

Fragezeichen hinter dem nächsten Sitzungstermin

Unklar ist auch, wann die nächste Sitzung der Stadtverordneten stattfindet. Lazarus hatte den 26. Mai als Termin genannt. Ennullat stellte nun fest: „Die Sitzung wird am 2. Juni wiederholt. Dazu lädt Herr Tomczak ein.“ Dieser hatte als Alterspräsident am Mittwochabend das Präsidium inne. Dann werde die unveränderte Tagesordnung vom Mittwoch behandelt, so Ennullat.

Von Ekkehard Freytag