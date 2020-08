Königs Wusterhausen

Einen verbalen Streit gab es zwischen vier alkoholisierten Männern am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße. Später wurde ein 22-Jähriger von seinen Kumpanen geschlagen und getreten. Der Mann hatte 1,53 Promille intus und wirkte völlig desorientiert. Nach der medizinischen Versorgung kam er in Gewahrsam. Aus diesem wurde er am Abend entlassen. Dabei bedrohte er Polizeibeamte und versuchte, sich selbst zu verletzten. Ein Notarzt wies ihn in ein Spezialkrankenhaus ein.

Von MAZonline