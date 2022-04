Königs Wusterhausen

Im Königs Wusterhausener Plattenbaugebiet – genauer gesagt in der Märkischen Zeile – soll in den kommenden Jahren ein Studentenwohnheim entstehen. Genutzt werden soll es vornehmlich von Studierenden der Fachhochschule für Finanzen – und zwar vor allem von denen aus Berlin.

Die Fachhochschule für Finanzen und die dazugehörigen Landesfinanzschule bildet in Königs Wusterhausen Finanzbeamte für die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin aus. Der Bedarf an den Fachkräften steigt stetig, weil in den Finanzämtern seit Jahren zunehmend Altersabgänge ersetzt werden müssen. Seit 2017 ist die Zahl der Studierenden und Auszubildenden in Königs Wusterhausen daher schon von 1074 auf 1457 gestiegen, das entspricht einer Zunahme um rund 35 Prozent. Und die Zahl wird nach Einschätzung des Landes Brandenburg auch in den kommenden Jahren weiter steigen.

Berlinovo soll Studentenwohnungen in Königs Wusterhausen errichten

Die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen will vor deshalb allem für ihre Auszubildenden und Studenten eine Möglichkeit schaffen, in der Nähe der Fachhochschule möglichst günstig zu wohnen – was angesichts der aktuellen Wohnungsknappheit und der stetig steigenden Mieten zur Herausforderung für Studierende geworden ist.

Den Auftrag für das Wohnheim soll die Gesellschaft Berlinovo bekommen, die in den vergangenen Jahren in Berlin schon zahlreiche Studentenwohnungen gebaut hat. Aktuell entwickelt die Gesellschaft etwa in Oberschöneweide einen Komplex mit Wohnungen für bis zu 5000 Studierende.

Wohnheim in der Märkischen Zeile in Königs Wusterhausen könnte fünfstöckig werden

Für Königs Wusterhausen gibt es Überlegungen, in der Märkischen Zeile einen fünfstöckigen Wohnblock zu bauen, der sich in Form und Aussehen an die schon im Wohngebiet stehenden Blöcke anpassen würde. Entsprechende Präsentationen kursieren bereits. Mehr als 120 Studentenwohnungen würden demnach entstehen. Im Untergeschoss ist eine Tiefgarage angedacht, die Platz für rund 50 Autos bieten würde. Das Projekt ist allerdings noch in der Anfangsphase. Von Seiten der Senatsverwaltung heißt es bislang lediglich, die Errichtung eines Wohnheims werde geprüft, konkrete Planungen gebe es noch nicht.

Geredet wird über das Projekt allerdings schon seit einigen Jahren. Zuletzt nahm es Fahrt auf, weil das Land Berlin bei der Stadt angefragt hatte, ob es das fragliche Grundstück erwerben kann. Die Stadtverordneten beschlossen am Montag zumindest, dass die Fläche entbehrlich ist. Über den konkreten Erwerb muss nun noch verhandelt werden.

Königs Wusterhausen: Alter Wohnblock 2005 abgerissen

Das Grundstück an der Märkischen Zeile war vor Jahren schon einmal mit einem Wohnblock bebaut. Er stammte noch aus der DDR und wurde 2005 mit Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Ost abgerissen. Seither liegt die Fläche brach – ein Anblick, an den sich die Anwohner der umliegenden WobauGe- und Genossenschafts-Wohnungen durchaus gewöhnt haben. Das Projekt wird in der Stadt aber begrüßt. „Wir sehen uns als Bildungsstandort, die Finanzhochschule ist dabei ein wichtiger Faktor mit einer riesigen Studentenzahl, über die wir froh sein können“, sagt Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos).

Die CDU-Fraktion kritisiert lediglich die bislang geringe Zahl von Parkplätzen. „In der Umgebung sind Parkplätze ohnehin schon rar. Wir gehen davon aus, dass mit einem solchen Wohnheim die Parkplatznot in der Umgebung weiter steigen könnte“, sagt Fraktionschef Christian Möbus.

Finanzhochschule in Königs Wusterhausen wird auch ausgebaut

Gebaut wird aktuell schon auf dem Gelände der Fachhochschule selbst. Dort entsteht seit Anfang des Jahres ein weiteres, dreistöckiges Lehrsaal- und Bürogebäude in Modulbauweise. Die darin geplanten Lehrsäle und Büroräume sollen für die kommenden im August und September dieses Jahres startenden Studien- und Ausbildungsjahrgänge zur Verfügung stehen. Das aus 60 Modulen errichtete Gebäude steht bereits. Aktuell erfolgt der Innenausbau.

Die Fachhochschule für Finanzen befindet sich seit 1991 in Königs Wusterhausen. Seit 20 Jahren werden dort auch künftige Finanzbeamte für das Land Berlin ausgebildet. Der Studienschwerpunkt liegt auf Steuerrecht.

Von Oliver Fischer